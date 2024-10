En diciembre se define si el 'Monumento a la Resistencia' es declarado patrimonio nacional

Este fin de semana se inició de manera oficial el proceso para declarar al 'monumento de la Resistencia ' como patrimonio de la Nación. En un acto simbólico en el que participaron diferentes colectivos de la denominada 'resistencia', se le hizo entrega al ministro de Cultura, Juan David Correa, del expediente preliminar que recopila toda la información relacionada con la escultura construida durante el estallido social en Cali. En este documento, además de plasmar la historia de lo ocurrido durante esos dos meses de 2021, también se hace un recuento de la llegada de diferentes comunidades a los barrios aledaños.

Este expediente es, entonces, el primer paso del proceso, el cual está completado en un 80 %, según indicó el ministro Correa. Aún quedan pendientes otras dos reuniones con la comunidad, las cuales se realizarán en el mes de noviembre, y en diciembre se espera presentar de manera formal la solicitud al Consejo Nacional de Patrimonio, que es quien toma la decisión de convertir al monumento en un bien de interés cultural. También está pendiente la solicitud formal a la Alcaldía de Cali para permitir el uso de ese espacio público.

"Yo espero que lo podamos hacer rápido, no veo por qué tenemos que causar una tensión; lo que la gente está pidiendo es reconocimiento y yo creo que hay que dárselo. En lugar de causar más y más resentimientos de unos contra otros, esto es un símbolo de unos jóvenes colombianos que nos cuenta una historia del lugar. Este lugar se puede convertir en un polo de turismo cultural, de conversación, encuentro y dignidad. Eso es lo que buscan las culturas y así se construye la paz. La paz no se construye diciendo que hay que tumbar las cosas", aseguró el ministro de Cultura.

Al evento, además del ministro de Cultura, también asistieron otros miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro: el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien destacó la participación de los miembros de la 'resistencia' en eventos locales de la COP16, un movimiento que ellos denominaron 'BoiCOP'.

"Para que esta fuera la COP de la gente, lo que se hizo fue consultar con la gente. Así como hubo movimientos sociales que dijeron: queremos estar en la zona verde o en la zona azul, otros movimientos dijeron que no, queremos que la COP llegue a nuestros territorios, queremos comandar. Lo que nos dijo la gente es que no querían un maquillaje de Cali, ni que se esconda la realidad. Por eso se hicieron diferentes circuitos alrededor de las huertas comunitarias. Ellos mismos organizaron el proceso y me parece que esto es parte legítima de la democracia y del trabajo común. Si es la COP de la gente, pues la gente se la puede tomar y resignificar para sus procesos de resistencia social", indicó Muhammad.

Lo que dicen los detractores:

Hay que indicar que un grupo de la ciudad continúa sin estar de acuerdo con esta declaratoria como patrimonio de la escultura, pues indican que es la representación de las heridas y la división que atravesó la ciudad en 2021. Es en este marco que el concejal Andrés Escobar dio a conocer la admisión de la demanda interpuesta en febrero, donde pide revertir la resolución en la que la Alcaldía de Cali otorgaba la licencia de implantación, cuando ya la estructura había sido construida.

"Debe prevalecer el interés general y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Esa 'mano del terror' debe desaparecer, porque la licencia no fue entregada de manera previa a la instalación. Existía un contrato en ejecución de obras para el MIO y representó un detrimento patrimonial por la reubicación de la estación 19 del sistema y el cambio del trazado", señaló Escobar.

Ante esta acción, el ministro de Cultura aseguró que está dispuesto a generar una conversación y un proceso de convivencia social para superar las brechas que representa esta escultura. "Yo le diría a los caleños que viven en el sur y el occidente a que vengan y conozcan el monumento, pierdan el miedo. Colombia se merece una situación social menos animosa y recargada de la que estamos viviendo hoy. Yo estoy dispuesto a venir a hablar con senadores o concejales y presentarles a la comunidad", finalizó Correa.