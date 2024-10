"El 'Monumento a la Resistencia' les parece muy feo a unos, de malas": mincultura

A pocas horas de presentar el expediente que marca el inicio de la declaratoria del 'Monumento a la Resistencia' en Cali como patrimonio nacional, el ministro de Cultura, Juan David Correa ,nuevamente habló en defensa de esta escultura.

Durante su intervención en el Panel de Cultura para el Cuidado de la Diversidad de la Vida, el Territorio y la Paz realizado en el marco de la COP16, el ministro señaló que la relevancia de este monumento no puede recaer en su aspecto o si es considerado 'bonito', sino que debe resaltar el significado que dado por quienes lo construyeron.

"El Monumento a la Resistencia les parece muy feo a unos, bueno de malas, esa es la estética de un sector de la población de esta ciudad, de un proceso social y comunitario que construyó un monumento. Ese es el reconocimiento cultural, no que todos estemos de acuerdo en si es bello o no, si nos gusta o no", aseguró el ministro.

Correa señaló que el enfoque del ministerio con este tipo de expresiones es apoyar el trabajo adelantado por las mismas comunidades, "para ayudarles y que ellos mismos construyan su destino, ¿es fácil? por supuesto que no, pero es así como se construye la paz", finalizó.

Cabe señalar que este fin de semana inicia el proceso de declarar al monumento ubicado en el sector de Puerto Rellena como patrimonio de la nación, con la presentación de un documento que ha recolectado datos e información respecto a la escultura, su historia y construcción.