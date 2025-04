Minjusticia descarta que 'Epa Colombia' pueda salir de la cárcel por ley de utilidad pública

Recientemente, el presidenteGustavo Petro se pronunció sobre la situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, quien actualmente cumple una condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por los hechos vandálicos que cometió, en el 2019, contra estaciones de TransMilenio .

Al respecto, el presidente Petro planteó la posibilidad de que ‘Epa Colombia’ pudiera salir de la cárcel bajo la ley de utilidad pública. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió que al ser madre cabeza de familia, “está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso” el exministro de Justicia Néstor Osuna.

“Debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia ante el Inpec, aplicar la ley”, aseveró el presidente sobre este caso.

Presidente Petro se pronuncia sobre caso de 'Epa Colombia'

Cabe recordar que, con esta ley de utilidad pública, más de 120 mujeres cabeza de familia lograron sustituir sus condenas de prisión por servicios comunitarios, según cifras del Ministerio de Justicia.

Pero, ¿’Epa Colombia’ se puede acoger también a esta ley?

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la ley de utilidad pública tiene tres requisitos fundamentales, uno de estos, la relación entre el comportamiento realizado y el estado de marginalidad de la persona.

Epa Colombia Foto: AFP

“Hay personas que cometen el delito en relación con su extrema pobreza para, por ejemplo, poder darle alimentación a su hijo. En ese caso en particular, hay una relación entre su marginalidad y su comportamiento; es casi que obligado”, detalló.

Otro requisito, indicó, es que efectivamente se “trate de ciertos delitos y no todos los delitos” y, el tercero, que tengan un “quantum punitivo” los delitos que permita trabajar.

Sobre la condena de ‘Epa Colombia’ y si es posible que salga de la cárcel bajo esta ley, la ministra respondió con contundencia que, en su criterio, “hay un delito que no lo permite”.

“En este caso en particular hay un delito y lo digo teóricamente, que habla de instigación para terrorismo; yo he sido clara que no comparto que en el caso de Epa haya habido terrorismo. Sin embargo, ella aceptó cargos y está condenada por ese delito; eso impide”, precisó.

En ese sentido, la ministra Buitrago dijo que son los jueces quienes conceden la sustitución de la pena y “nadie más puede hacerlo” y, en caso de aprobarlo, se debe cumplir con los requisitos mencionados.

“Incluso, los abogados defensores de ella ya han hecho todas las peticiones. Yo no sigo este caso en particular de manera especial, pero por lo que comentan en términos públicos y hasta donde sé no le han concedido tampoco la domiciliaria”, recalcó