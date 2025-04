Álvaro Echeverry, electo magistrado por el Congreso: "No somos activistas políticos en el CNE"

Aunque durante el último año y medio, el presidente Gustavo Petro ha convertido al Consejo Nacional Electoral (CNE ) en uno de los blancos de sus mayores críticas al señalarlos de ser los autores del golpe blando en contra de su gobierno por cuenta de la investigación formal que adelanta esta entidad por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022; ahora podría configurarse un escenario favorable para el primer mandatario gracias al Congreso de la República.

En la mañana de este martes 8 de abril, el Congreso en pleno eligió a Álvaro Echeverry como nuevo magistrado del CNE en reemplazo de Cesar Lorduy quien renunció en diciembre pasado. El candidato postulado por Colombia Justa Libres fue escogido con 205 votos (64 senadores y 141 representantes a la Cámara), mientras que Plinio Alarcón Buitrago, postulado por el Mira, obtuvo 50 votos (21 senadores y 29 representantes). Se presentaron 12 votos en blanco y 35 ausencias.

“Colombia tiene que tener la tranquilidad de que el resultado significativo en mi favor que es el día de hoy es la construcción de un trabajo de más de 40 años de experiencia electoral. Por eso el país tiene que tener la certeza de que tiene un garante para todos los partidos políticos, para los grupos significativos de ciudadanos y para todas las expresiones políticas de la nación”, explicó Echeverry en sus primeras palabras como magistrado ante los medios de comunicación.

Frente a las críticas de la oposición de que su presencia favorecerá ampliamente al Gobierno Petro en las decisiones al interior de la entidad al ser un abierto militante del Pacto Histórico y hasta funcionario del Gobierno, Echeverry señaló que sus actuaciones serán con apego al ordenamiento jurídico: “Allá no hay oposición, allá nadie que tenga origen político en la elección de magistrado del Consejo Electoral, implica que somos activistas políticas al interior del Consejo Electoral. Allá se obra con el linaje que requiere una magistratura, con todo el rigor jurídico y con todo el apego al ordenamiento nacional”.

Sobre el futuro del proceso administrativo del presidente Petro, Echeverry señaló que prefiere no pronunciarse frente a un expediente que no conoce, pero que se debe respetar la voluntad popular. Su voto de concretarse a favor del Gobierno desestabilizaría el bloque mayoritario que pidió investigar al presidente y su campaña y se debería recurrir a conjueces para garantizar los seis votos necesarios para adoptar una decisión.

“No conozco el expediente. No sé a qué me enfrento. Y les digo con franqueza, creo que la misma pregunta resulta inoportuna. No se le puede preguntar a quién se elige magistrado de ninguna Corte cómo va a fallar o cómo va a decidir frente a hechos de los cuales no tiene el más particular de los conocimientos (...) Cuando hay resultados de las elecciones, quienes celebren, que celebren el triunfo y quienes pierden, acepten la derrota con dignidad y con grandeza”.

Echeverry insistió en que su trayectoria como exsecretario del Partido de la U (2017-2020), director administrativo del Ministerio del Interior (2013-2017), magistrado del Consejo Superior de la Judicatura (2009-2010), registrador delegado y director del Fondo Rotatorio de la Registraduría (1981 - 2008); le permiten dar garantías a todos los partidos y actuar bajo los principios de legalidad y transparencia.