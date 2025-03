Presidente del CNE denuncia ataques en su contra

El presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, magistrado Álvaro Hernán Prada, denunció públicamente dos graves hechos de violencia que han afectado a su familia en los últimos días, los cuales califica como ataques directos y amenazas en su contra.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X, Prada relató que en el departamento de Huila fueron envenenados tres de sus perros, mientras que en Cundinamarca, específicamente en Pasarela de Los Cauchos, su yegua fue atacada con un arma blanca.

Prada expresó en su denuncia: "He denunciado ante las autoridades dos actos crueles que nos llenan de dolor: en Huila envenenaron a nuestros tres perros y días después, en Cundinamarca, asesinaron con arma blanca a Pasarela de Los Cauchos, la yegua de mis hijos. No lograrán intimidarnos". El magistrado considera que estos hechos no son simples incidentes, sino actos premeditados con la intención de amedrentar a su familia y afectarlo personalmente.

El presidente del CNE afirmó que estos ataques son parte de una estrategia de intimidación para arrebatarles su tranquilidad, asegurando que, a pesar de la violencia sufrida, no se dejarán vencer por estos intentos de intimidación.