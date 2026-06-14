Enviaron a la cárcel dos mujeres encargadas de reclutar personas para el Clan del Golfo en Chocó

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías envió a prisión a Mariela Isabel Garnot Mena y Yennys del Carmen Gaviria Cañaveral, quienes serían integrantes de la Subestructura San Juan del Clan del Golfo y que estarían detrás del reclutamiento de personas en varios municipios de Chocó.

Según las investigaciones, las dos mujeres identificaban, contactaban y luego trasladaban a las personas para poder incorporarlas al Clan del Golfo, llevando a cabo labores de inteligencia y logística para poder tener más personas en el grupo armado ilegal.

El fiscal del caso explicó que, por ejemplo, Garnot Mena era quien cumplía un rol más importante dentro del reclutamiento de las personas, al ser la encargada del transporte y la comunicación con los cabecillas del Clan del Golfo.

"Actividades de reclutamiento de personas, consistente en la búsqueda, contacto, convencimiento y organización del traslado de jóvenes desde diferentes regiones del país, principalmente desde Montería y Medellín hacia el departamento del Chocó, con el propósito de ser incorporados a la estructura armada ilegal, gestionando para ello el financiamiento de pasajes, la coordinación con terceros reclutadores y la entrega de hechos individuos a mandos de la organización", detalló el fiscal.



Por su parte, la Fiscalía General de la Nación relató que Gaviria Cañavera estaría implicada en labores de identificación y posterior persuasión a los jóvenes en municipios no solo de Chocó sino también de Córdoba en donde, al parecer, tenía amplia injerencia en Montería.

Las mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional en Istmina, en donde se logró la incautación de prendas con características similares a las usadas por la Fuerza Pública, y Montería para que luego les imputaran los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias.