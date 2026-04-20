Estado de salud de niños heridos en campo minado en Nariño sigue siendo delicado

Médicos del Hospital Universitario del Valle continúan atendiendo a los cuatro niños, entre 4 y 5 años de edad, que resultaron heridos con la activación de un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño.

Los menores fueron trasladados a la capital vallecaucana en helicóptero desde Tumaco, al evidenciar que su estado requería una atención de mayor complejidad.

Los menores están siendo intervenidos por los médicos, quienes intentan salvar sus extremidades que resultaron gravemente afectadas por la explosión.

"Si bien es cierto, están estables hemodinámicamente, requirieron de un alto nivel de complejidad para su atención. Uno de ellos se encuentra en cirugía y esperamos que después de este procedimiento podamos tener una mejor evolución. Los profesionales de la salud están haciendo esfuerzos para preservar las extremidades de todos los niños y por supuesto garantizar su mejora en su estado de salud", aseguró el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.



Los cuatro menores y sus familias están recibiendo apoyo psicosocial, mientras los doctores continúan atendiendo sus heridas, tratando de proteger al máximo la integridad de los pequeños.