Fuerte temblor agarró a los colombianos en pijama: se sintió en varias ciudades

Un sismo se registró en Colombia durante la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,3 y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín actualizado, publicado a las 2:25 a. m., hora local.

El epicentro se ubicó en El Cerrito, Valle del Cauca, y el evento tuvo una profundidad de 130 kilómetros. En el boletín preliminar, la entidad había reportado una magnitud de 4,2 y una profundidad de 129 kilómetros. Estos datos fueron actualizados posteriormente.

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El SGC invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de la plataforma oficial Sismo Sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los temblores.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Colombia?

El evento sísmico tuvo como referencia el municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca. De acuerdo con el reporte actualizado, la profundidad fue de 130 kilómetros.

La información divulgada por el SGC corresponde al boletín actualizado número uno del evento. El reporte preliminar registró cifras ligeramente diferentes, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 129 kilómetros.

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Para conocer más detalles sobre los movimientos telúricos registrados en el país, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

¿Dónde se registraron sismos en el exterior?

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El SGC también informó sobre dos eventos sísmicos internacionales entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre.

El primero se reportó a las 12:06 a. m. del sábado, hora local, con una magnitud de 5,7 y profundidad superficial, en la zona de Khuzdar, Pakistán.

El segundo ocurrió el viernes 16 de octubre a las 2:34 p. m., con una magnitud de 5,2 y una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros. La ubicación indicada en el boletín fue el océano Pacífico.

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Los reportes internacionales fueron publicados por el Servicio Geológico Colombiano como boletines actualizados. La entidad mantiene disponible la información de los eventos sísmicos en su portal oficial.