Gobernación del Valle ofrece recompensa de $50 millones por atentado contra RCN en Cali

La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque con un artefacto explosivo, tipo granada, contra las instalaciones de RCN , ubicadas en el centro de Cali.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó lo ocurrido y aseguró que este hecho no solo representa una amenaza contra los medios de comunicación y sus trabajadores, sino también contra la democracia y la libertad de prensa.

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“Estábamos hablando con el general de poder dar hasta 50 millones de pesos para dar con estas personas que están queriendo impactar a los medios de comunicación, a los periodistas. Esto no iba dirigido a una infraestructura, sino a las personas que trabajan allí, los periodistas que todos los días informan y que representan a la democracia”, manifestó Toro.

Por su parte, la Alcaldía de Cali también anunció una recompensa de 20 millones de pesos por información que contribuya al esclarecimiento de este atentado y permita identificar a los responsables.



Aunque la detonación no dejó personas heridas ni víctimas mortales, sí generó preocupación y alarma entre los habitantes y trabajadores del sector, donde funcionan diferentes empresas y bodegas. Entretanto, las autoridades avanzan en la recolección de material probatorio y en la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el propósito de establecer quiénes estarían detrás de este ataque contra el medio de comunicación.