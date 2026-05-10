Gremio gastronómico en Cali y el Valle espera crecimiento del 11 % en ventas el Día de la Madre

Con altas expectativas se encuentra el sector gastronómico por la celebración del Día de la Madre, una de las fechas más importantes para restaurantes y establecimientos comerciales en el país. Desde el gremio aseguran que esperan un incremento importante en las ventas y el flujo de comensales durante este fin de semana, especialmente en ciudades como Cali y otros municipios del Valle del Cauca.

Brani Prado, líder gremial del sector gastronómico, señaló que la expectativa es alcanzar un crecimiento cercano al 11 % en comparación con jornadas anteriores, lo que permitiría fortalecer la dinámica económica del sector durante este inicio de año. Indicó, además, que los establecimientos vienen preparándose desde hace varias semanas para atender la alta demanda de clientes que tradicionalmente se registra durante esta celebración.

“El sector puede tener unos patrones de consumo considerables y ojalá podamos tener un aumento del 11 %, una cifra que nos ayudaría a empezar a mostrar una perspectiva de comienzo de año positiva”, explicó Prado.

El representante del gremio señaló que restaurantes y establecimientos han organizado diferentes actividades para atraer a las familias durante esta fecha especial. Entre las estrategias preparadas se encuentran menús especiales, presentaciones culturales, activaciones y premios para los asistentes.



“Queremos que este día los comensales puedan homenajear a las mamás en torno a la mesa y al alimento, pero también ayudando a fortalecer la diversión, la cultura y por supuesto la economía del país”, puntualizó el líder gremial.

