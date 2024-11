Grupo ilegal Comandos de Frontera ratifica voluntad de paz pese a carta de 'Iván Márquez'

Andrés Rojas, alias 'Araña' y cabecilla del grupo ilegal Comandos de Frontera, le dijo a BLU Radio que Nariño y Putumayo están unidos por la paz total, pese a la carta que habría enviado 'Iván Márquez', donde desautoriza a la delegación de la Segunda Marquetalia en los diálogos de paz con el Gobierno nacional.

Según Rojas, las estructuras armadas ilegales de estos dos departamentos del suroccidente de Colombia manifestaron al Gobierno Nacional, el sábado 16 de noviembre, que una vez conocieron el contenido de la misiva supuestamente enviada por alias Márquez a través de uno de los delegados de los países garantes, están en total disposición de avanzar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado.

En este mismo sentido, Walter Mendoza reconoció que el 10 y 11 de noviembre recibieron dos mensajes “que decían que hiciéramos las reuniones, pero que no utilizáramos más el nombre de la Segunda Marquetalia. Entonces, desde ahí ya estaban anunciando una ruptura”, dijo el jefe negociador, quien confirmó la primicia de Blu Radio sobre los mensajes internos que, al parecer, hizo llegar Iván Márquez mostrando su descontento con las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.

“Esa ruptura es unilateral, nosotros no la compartimos y, en ese sentido, la mesa sigue. Eso fue lo que se acordó en la reunión con el Gobierno en Puerto Asís, Putumayo”, aseguró Mendoza.

Advirtió que la mesa sigue operando porque, según él, “ya dijeron que no quieren estar más con nosotros, pues listo, no hay problema. Seguimos con los compañeros de Comandos de Frontera en el Putumayo y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño, y todos los que quieran unirse al proceso”, afirmó Mendoza.

“No tengo ninguna certeza para decirle quién más estaría detrás de esa carta y de la ruptura unilateral, pero el camarada Iván es quien, al parecer, la escribe, y él dice: ‘No utilicen más el nombre de la Segunda Marquetalia’. Listo, y es respetable”, agregó. Sin embargo, manifestó que han informado al Gobierno que seguirán adelante: “Vamos a seguir con mayor fortaleza. Nos toca replantear la mesa, replantear todo, incluso la agenda, pero eso es cuestión de tiempo, no hay problema”.

Mendoza señaló que, posiblemente, a finales de noviembre habrá una reunión. “Eso sí se está organizando, vamos a ver. Todavía no tenemos fecha exacta, pero la reunión se va a realizar para analizar qué puede pasar”, indicó el jefe negociador del grupo armado ilegal.

“Una incertidumbre como esta no la esperábamos, pero igual las cosas siguen. Si usted me pregunta si creo o no que Márquez quiere la paz, yo no puedo afirmar ni asegurar nada de eso. Él siempre ha estado muy dedicado al proceso de paz, escribe mucho sobre el proceso, sobre los cambios, sobre la democracia”, expresó Mendoza.

“Entonces, después de ese anuncio público, dejemos al camarada Márquez quietico por allá, que siga escribiendo, que siga dirigiendo a su gente. Él escribe muy bien, y que impulse el proceso de paz desde su posición. Pero nosotros fijaremos nuestra posición antes del 20 de noviembre, plazo que le dimos a Iván para que reaparezca y diga si es el autor de esa carta o, de lo contrario, la desmienta públicamente a través de una videollamada o un video”, precisó Mendoza.