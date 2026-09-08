"Hay 20.000 familias solo en Cali que hay que seguir ayudando": Taliana Vargas

La recuperación de las familias damnificadas por el terremoto que afectó a Colombia continúa y, en Cali, todavía son miles de personas las que requieren ayuda. Así lo aseguró Taliana Vargas en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, donde habló sobre las iniciativas para acompañar a los afectados.

La primera dama de Cali se refirió al proyecto Vístete Esperanza, Vístete Colombia, una iniciativa que reúne a la industria de la moda, el Minuto de Dios, ProPacífico y la Alcaldía para entregar ropa nueva a las familias damnificadas. La campaña busca llevar las ayudas a diferentes zonas del suroccidente colombiano.

Vargas explicó que el proyecto comenzó como un piloto en Cali y que busca convertirse en una estrategia con mayor alcance territorial. “La idea es llegar a Buenaventura, al norte del Valle y al Chocó”, señaló durante la entrevista en Mañanas Blu.

De acuerdo con la gestora social, el espacio no se limita a la entrega de prendas de vestir, sino que también busca ofrecer acompañamiento a las familias. “No es solamente ropa, es dignidad, es esperanza, es alegría”, afirmó Taliana Vargas.



Taliana Vargas pide más ayudas para los damnificados

La iniciativa ha recibido importantes donaciones de la industria de la moda. Según Vargas, ya se han entregado más de 150.000 prendas, pero todavía se necesita el apoyo de empresas y organizaciones para mantener la atención a las familias afectadas.

“Seguimos recibiendo ropa nueva para poder acompañar a todos los damnificados”, manifestó la primera dama de Cali, quien hizo un llamado a las empresas para que continúen realizando donaciones.

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La campaña Vístete Esperanza, Vístete Colombia nació precisamente con el objetivo de movilizar a marcas, empresarios y diseñadores para entregar prendas nuevas a mujeres, hombres, niños y niñas afectados por la emergencia.

“Hay 20.000 familias solo en Cali”

Uno de los principales llamados de Taliana Vargas estuvo relacionado con la situación de las familias damnificadas en Cali. La funcionaria explicó que algunas personas ya han sido trasladadas temporalmente a hoteles, pero que la emergencia todavía requiere atención sostenida.

“Hay 20.000 familias solamente en Cali que hay que seguir ayudando y que nos necesitan a todos”, afirmó Vargas, al insistir en que la atención no puede detenerse mientras las familias esperan los subsidios.

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La gestora social también advirtió que esta etapa de la emergencia será prolongada. Según explicó, el proceso de ayuda podría extenderse entre tres y seis meses, por lo que se requiere mantener las donaciones y el acompañamiento a los damnificados.

La ropa como una forma de recuperar la dignidad

Durante la entrevista, Taliana Vargas contó algunas de las experiencias que ha vivido acompañando a las familias afectadas. Una de ellas ocurrió cuando una persona le agradeció por recibir ropa después de varias semanas sin poder acceder a prendas nuevas.

“Tenía tres semanas sin ponerme unos pantalones. Gracias por el orden. Gracias por la dulzura de cada voluntario”, relató Vargas sobre las palabras que recibió de una de las personas beneficiadas.

Para la primera dama de Cali, estos testimonios evidencian que las ayudas materiales también tienen un impacto emocional en quienes lo perdieron todo. “Cuando te dicen eso, ya uno se desploma. Uno dice: ‘Ay, Dios mío, ha valido toda la pena’”, expresó.

La campaña también contempla apoyo psicosocial y espacios para los niños, con el propósito de que los padres puedan escoger las prendas en un ambiente tranquilo y digno. La organización de las donaciones está a cargo de aliados como el Minuto de Dios y ProPacífico.

Taliana Vargas invita a más empresas a donar

Vargas reiteró que la emergencia todavía no termina y que se necesitan diferentes tipos de ayudas, además de ropa. “Necesitamos más prendas y también comida no perecedera. Necesitamos de todo”, aseguró.

La campaña Vístete Esperanza continúa convocando a empresas y marcas para ampliar las donaciones destinadas a las familias afectadas. En los últimos días, diferentes compañías se han sumado con nuevas prendas para niños y otros beneficiarios.

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Finalmente, Taliana Vargas extendió la invitación a quienes quieran participar como voluntarios. Explicó que las personas interesadas pueden contactarla a través de sus redes sociales para hacer parte del equipo que acompaña las jornadas de atención a los damnificados.