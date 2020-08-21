En vivo
Blu Radio  / Taliana Vargas

Taliana Vargas

  • Taliana Vargas preocupa al revelar problema de salud desde una clínica
    Taliana Vargas preocupa al revelar problema de salud
    Foto: redes sociales
    Sociedad

    Taliana Vargas preocupa al revelar problema de salud desde una clínica: "Me tumbó"

    La actriz y gestora social Taliana Vargas compartió una imagen desde una clínica que generó reacciones y llevó a conocer detalles sobre su estado de salud.

  • Taliana Vargas en medio de lágrimas rechazó acto de violencia contra candidatos en Cali
    Pantallazos del video.
    Pacífico

    Taliana Vargas en medio de lágrimas rechazó acto de violencia contra candidatos en Cali

    Un grave altercado durante foro de juventudes con candidatos a la Alcaldía de Cali. En el lugar estaba presente la exreina Taliana Vargas esposa del candidato Alejandro Éder.

  • taliana V1.PNG
    Taliana Vargas se pronunció frente a la despenalización del aborto.
    Foto: Instagram @talianav
    Sociedad

    Taliana Vargas se pronunció sobre despenalización del aborto y encendió la polémica en redes

    La ex virreina en Miss Universo publicó un video en su cuenta de Instagram donde dejó clara su posición frente al tema.

  • 308851_BLU Radio-Taliana Vargas-Foto:Instagram
    BLU Radio-Taliana Vargas-Foto:Instagram
    Entretenimiento

    ¿Cómo va con el vitíligo? Taliana Vargas contó detalles de su tratamiento

    La modelo despejó las dudas sobre su enfermedad a varios seguidores que le han preguntado sobre el tema vía Instagram.

  • Taliana Vargas
    Taliana Vargas
    Foto: Instagram @talianav
    Mañanas BLU

    Taliana Vargas muestra el avance del vitíligo en su cuerpo

    La exseñorita Colombia reveló hace un año que padece el trastorno por el que áreas de la piel pierden su color natural.

  • Taliana Vargas.PNG
    Taliana Vargas//
    Instagram
    Entretenimiento

    "El sabor costeño no se pierde", le dicen a Taliana Vargas por su primer video en TikTok

    La actriz y modelo Taliana Vargas también aseguró que el 2020 no podía terminar sin subir un video en la popular red social de TikTok.

  • 308851_BLU Radio-Taliana Vargas-Foto:Instagram
    BLU Radio-Taliana Vargas-Foto:Instagram
    Entretenimiento

    Taliana Vargas reveló cuáles han sido las cirugías que se ha hecho en la vida

    La exseñorita Colombia lo hizo luego que uno de sus seguidores le preguntara a través de su cuenta de Instagram y dejó sorprendido a más de uno.

  • 374978_Foto: Tomada de Instagram @talianav
    Foto: Tomada de Instagram @talianav
    Sociedad

    ¡Qué ternura! Revelan la primera foto de Antonio, el segundo bebé de Taliana Vargas

    La imagen fue compartida por su esposo, Alejandro Eder, quien no ocultó la felicidad por la llegada del niño a sus vidas.

  • 355051_Foto: Tomada de Instagram @TalianaV
    Foto: Tomada de Instagram @TalianaV
    Sociedad

    Nació el segundo hijo de Taliana Vargas y Alejandro Eder

    La noticia fue confirmada por el caleño a través de su cuenta de Twitter.

  • 335489_BLU Radio / Foto tomada de Instagram
    BLU Radio / Foto tomada de Instagram
    Entretenimiento

    ¿Lo sabía? Taliana Vargas reveló que padece la misma enfermedad de Michael Jackson

    La actriz reveló aspectos de su vida que nadie conocía en exclusiva para caracoltv.com.

