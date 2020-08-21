Blu Radio Taliana Vargas
Taliana Vargas
Taliana Vargas preocupa al revelar problema de salud desde una clínica: "Me tumbó"
La actriz y gestora social Taliana Vargas compartió una imagen desde una clínica que generó reacciones y llevó a conocer detalles sobre su estado de salud.
Taliana Vargas en medio de lágrimas rechazó acto de violencia contra candidatos en Cali
Un grave altercado durante foro de juventudes con candidatos a la Alcaldía de Cali. En el lugar estaba presente la exreina Taliana Vargas esposa del candidato Alejandro Éder.
Taliana Vargas se pronunció sobre despenalización del aborto y encendió la polémica en redes
La ex virreina en Miss Universo publicó un video en su cuenta de Instagram donde dejó clara su posición frente al tema.
¿Cómo va con el vitíligo? Taliana Vargas contó detalles de su tratamiento
La modelo despejó las dudas sobre su enfermedad a varios seguidores que le han preguntado sobre el tema vía Instagram.
Mañanas BLU
Taliana Vargas muestra el avance del vitíligo en su cuerpo
La exseñorita Colombia reveló hace un año que padece el trastorno por el que áreas de la piel pierden su color natural.
"El sabor costeño no se pierde", le dicen a Taliana Vargas por su primer video en TikTok
La actriz y modelo Taliana Vargas también aseguró que el 2020 no podía terminar sin subir un video en la popular red social de TikTok.
Taliana Vargas reveló cuáles han sido las cirugías que se ha hecho en la vida
La exseñorita Colombia lo hizo luego que uno de sus seguidores le preguntara a través de su cuenta de Instagram y dejó sorprendido a más de uno.
¡Qué ternura! Revelan la primera foto de Antonio, el segundo bebé de Taliana Vargas
La imagen fue compartida por su esposo, Alejandro Eder, quien no ocultó la felicidad por la llegada del niño a sus vidas.
Nació el segundo hijo de Taliana Vargas y Alejandro Eder
La noticia fue confirmada por el caleño a través de su cuenta de Twitter.
¿Lo sabía? Taliana Vargas reveló que padece la misma enfermedad de Michael Jackson
La actriz reveló aspectos de su vida que nadie conocía en exclusiva para caracoltv.com.