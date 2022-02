Taliana Vargas se pronunció sobre despenalización del aborto y encendió la polémica en redes

La Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y en el país se encendió la polémica.

A la controversia se sumó Taliana Vargas, la virreina universal de la belleza en el año 2008 publicó en su cuenta personal de Instagram un video donde dejó clara su posición frente al tema y las críticas y voces a favor de su opinión no se dejaron esperar.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24”, posteó en su cuenta, en la que tiene más de 3 millones de seguidores.

Vargas fue más allá y finalizó el clip con una reflexión.

“No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”.

Su publicación tuvo comentarios a favor, pero evidentemente no faltaron las críticas de quienes piensan que ella opina desde su vida privilegiada.