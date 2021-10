La actriz y modelo Taliana Vargas le contó a sus seguidores cómo va el vitíligo que padece hace algún tiempo. Lo hizo a través de unas historias en Instagram. Su respuesta sorprendió a muchos.

Un seguidor le preguntó si se encontraba en tratamiento para contrarrestar la enfermedad, a lo que Taliana le dijo que sí, pero que no ha visto grandes cambios.

"Sí estoy en tratamiento, pero no he visto cambios. Seguiré juiciosa, pero si no funciona realmente no me importa", escribió la modelo, quien muestra tranquilidad ante la enfermedad que padece.

Vea aquí la respuesta de Taliana Vargas: