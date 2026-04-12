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Hombres armados invadieron predios de consejos comunitarios en la zona urbana de Jamundí, Valle

El predio está ubicado en el barrio El Gaitán, que hacía parte de la finca Betania, la cual perteneció al excapo del cartel de Cali, ‘Pacho’ Herrera, y fue entregado por el Gobierno a las comunidades.

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