Hombres encapuchados y armados bloquean el paso hacia la zona alta de Jamundí, Valle

Es tensa la situación que se está viviendo en la tarde de este miércoles en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, donde varios conductores reportan la salida de hombres encapuchados y armados a una de las principales vías de acceso hacia los corregimientos de la zona alta del municipio, a la altura del sector de Río Claro.

Se trata de Villacolombia y Ampudia, siendo este último el sector donde ayer se registraron fuertes combates entre el Ejército y el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, enfrentamientos en los que este grupo armado atacó a las tropas con 15 explosivos lanzados desde drones.

Según conductores y la comunidad del sector, estos sujetos pretenden impedir el paso de los militares hacia la zona montañosa, luego de la reciente alteración al orden público, que se desencadenó por las operaciones que adelanta la fuerza pública de control territorial en las veredas El Descanso y La Pradera.

"El punto principal donde están colocando las llantas es en el puente de Río Claro, una parte que también evita la comunicación desde La Novillera para acá. O sea, está complicado porque la gente está armada, muchachos, armada y encapuchada con radioteléfonos y todo eso", reportó un conductor, la situación que se vive en la zona.



La situación en ese sector es de completa tensión, pues se teme que este hecho desencadene una posible asonada de la comunidad contra las Tropas de la Tercera Brigada del Ejército, siendo instrumentalizada por los cabecilla de las disidencias que delinquen en esta zona de este municipio.