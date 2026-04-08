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Hombres encapuchados y armados bloquean el paso hacia la zona alta de Jamundí, Valle

La situación en ese sector es de completa tensión, pues se teme que este hecho desencadene una posible asonada de la comunidad contra las Tropas de la Tercera Brigada del Ejército.

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