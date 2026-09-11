Inicia plan para reactivar negocios en Cali afectados por el terremoto en 30 días

Cali inició un plan para recuperar más de 7.200 negocios que resultaron afectados por el terremoto, y cuidar alrededor de 5.000 puestos de trabajo que están en riesgo desde el pasado 10 de agosto, que consiste en varias estrategias que permitan reactivar la economía de la ciudad.

Entre las iniciativas más destacadas está la creación de una ruta para que los negocios puedan reiniciar su operación y reactivarse en menos de 30 días. También habrá atención especial para los comerciantes informales, y principalmente se busca respaldar a quienes perdieron sus unidades productivas por completo.

"Lo primero es la creación de una ruta de reactivación inmediata, donde vamos a apoyar a mipymes, a que una vez entregados subsidios no reembolsables o créditos puedan reabrir su negocio en menos de 30 días. Adicionalmente, tendremos la ruta de protección de medios de vida, porque la economía popular también es importante para nosotros y tenemos que buscar la protección y atención a estas personas, a vendedores informales que en este momento necesitan de nuestro apoyo para volver a llevar sustento a sus familias", indicó Laura Loreto Arias, la secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

Entre las estrategias que se están implementando para la reactivación económica está la participación en ferias empresariales y eventos como Borondeando, donde se busca recuperar la confianza de los clientes caleños para el consumo de marcas locales.



"Abriremos también una ruta para afectaciones críticas, esas unidades productivas que colapsaron totalmente o que sus daños en infraestructuras son tan grandes que en este momento no pueden operar, pero no pueden reabrir su negocio en aproximadamente 30 días. También habrá apoyo para ustedes", finalizó la secretaria.

Según el último reporte de la Cámara de Comercio de Cali, de estos 7.200 negocios el 58% manifiesta afectación por reducción de clientes y ventas y el 56% por daños en la infraestructura. La presidenta de esta entidad, María del Mar Palau, aseguró que el reto principal ahora no es regresar a lo que se perdió, sino mejorar las condiciones de la ciudad.

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"Solo podemos pensar en algo que nos une, solidaridad y esperanza, son las dos frases que nos definen hoy como sociedad, pero el llamado es a que tomemos esto como una gran oportunidad de transformación, no para volver al 9 de agosto, sino para cumplir muchos anhelos de sociedad que seguro tenemos compartidos y que hemos dejado atrás porque hemos perdido la esperanza, que sea el momento no solamente de levantarnos en lo físico, que sea el momento para reconstruirnos por una sociedad menos fragmentada", sostuvo Palau.