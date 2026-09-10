Así avanza la atención a las familias que permanecen en Altos de Santa Elena tras la emergencia

La Alcaldía de Cali mantiene el acompañamiento a las familias de Altos de Santa Elena, tras la emergencia registrada en este sector de la ciudad. Desde el pasado 10 de agosto, las autoridades adelantan acciones de atención humanitaria y seguimiento a las necesidades de los habitantes que permanecen en la zona.

Entre las medidas implementadas se encuentra la instalación de nueve baños portátiles y la entrega de más de 200 mercados a las familias, como parte de la atención que se viene brindando desde el inicio de la emergencia.

“Esta atención ha permitido presentarles la oferta que se ha dispuesto en cada uno de los puntos de albergue gestionados por la comunidad, con el propósito de trasladar a las personas que estaban identificadas en sus edificaciones con los puntos rojo, naranja o amarillo. Hay que resaltar que no se ha escatimado en esfuerzos y que, día a día, desde las 8 de la mañana, estamos haciendo presencia con todas las dependencias de la Secretaría, pero también con todas las secretarías, para brindar esta atención y para identificar los casos de niños y niñas de primera infancia, en asocio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y verificar cualquier situación de emergencia o alerta”, dijo Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social.

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Además, las autoridades mantienen activo durante todo el día un Puesto de Mando Unificado, PMU, destinado exclusivamente a la atención de este sector, desde donde se coordinan las acciones de las diferentes dependencias de la Administración Distrital.

“Lo más importante es que todos los días vienen a hacernos el aseo y la desinfección de todos los baños. Todos los días, entre las 7:30 y 8:00 de la mañana, están aquí en el carro haciendo la desinfección y realizando la limpieza de los baños”, manifestó Marly Garcés, habitante de Altos de Santa Elena.

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La Alcaldía aseguró que la atención en Altos de Santa Elena no se ha detenido y que continuará haciendo seguimiento a las condiciones del sector mientras avanza el proceso de recuperación. Las acciones incluyen atención humanitaria, saneamiento, alimentación, caracterización y acompañamiento permanente a las familias.