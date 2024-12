Inspectora de Policía encargada del proceso de la Carpa La 66 en Cali denuncia intimidaciones

La inspectora de Policía de la comuna 17, Mónica Julieth Mesa, denunció en Blu Radio que recientemente ha sido víctima de una serie de hostigamientos e intimidaciones debido al proceso que actualmente lidera para definir si la Carpa la 66 Central Park, en el sur de Cali, está autorizada para realizar conciertos y demás eventos masivos.

"He sido víctima de hostigamientos, de persecuciones, acoso o bullying cibernético porque publicaron sin permiso una foto mía. Yo estaba en un centro comercial, saliendo de un almuerzo y toman la foto en un acto que viola mi intimidad, la comienzan a publicar y reproducir mi imagen tachándome de cosas que no son ciertas, que estoy violando el debido proceso, que me trajeron solo para este expediente", argumentó en su denuncia la inspectora.

"Me declaran como enemiga pública de la vida nocturna y esto hace que mi vida, mi intimidad como mujer, madre cabeza de hogar y servidora pública se vea violentada puesto que cualquier persona que pierda su trabajo me va a atribuir la responsabilidad de ese tema. Me siento víctima de esta situación, este proceso me ha generado pánico", añadió.

Incluso, la audiencia de pruebas programada para este jueves 05 de diciembre tuvo que ser suspendida, debido a la intervención de quienes se identificaron como trabajadores de este establecimiento.

"Las personas que han sido querelladas en este proceso, por vías de hecho se tomaron la vía pública, interceptaron y por medio de hostigamientos en contra mío, constreñimiento contra los funcionarios públicos, inclusive contra la comunidad. Por lo que tuvo que ser suspendida la audiencia de pruebas, y en la próxima sesión aún no puede tomarse la decisión", explicó la inspectora.

La inspectora señaló, además, que el proceso contra la Carpa la 66 inició formalmente en el año 2023, con el inspector anterior. En septiembre del 2024 inició el procedo de audiencias de descargos y defensa y actualmente se encuentra en presentación de pruebas.

En todas las citaciones que se han adelantado en el marco de este proceso, la inspectora Mesa señala que ha dejado en claro, con pruebas de los entes de control, que no ha sido investigada o ha estado involucrada en irregularidades que le impidan adelantar el mismo.