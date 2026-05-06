Intento de reclutamiento de una menor enciende alarmas en Buenaventura, Valle

La preocupación crece en el distrito de Buenaventura ante las reiteradas denuncias de la comunidad sobre presuntos casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. las comunas 11, 12 y 13 concentran actualmente el mayor número de reportes.

El personero, Jefferson Potes, confirmó que se registró un nuevo caso que encendió las alarmas: una menor de edad habría sido abordada por sujetos armados cerca de su casa. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de la comunidad, el intento de reclutamiento no fue posible.

"Lo que conocimos es que una menor de edad fue abordada por algunos sujetos cuando se dirigía a una tienda, pero por fortuna no lograron reclutarla, es una situación que nos preocupa, algunos padres de familia han retirado sus hijos de las instituciones" dijo Potes.

Según cifras de la Personería, este año se ha tenido el reporte de 7 casos de reclutamiento, 4 en la zona rural y 3 en la zona urbana.



Frente a la situación, el personero indicó que se están implementando controles y acompañamientos en diferentes centros educativos, tanto en la zona urbana como rural del Distrito, con el objetivo de proteger a los estudiantes y frenar el aumento de estos casos.