Investigan muerte de estudiante de 16 años en Florida, Valle del Cauca

Las autoridades del municipio de Florida, al sur del Valle del Cauca, investigan el asesinato de un joven estudiante de 16 años, quién fue atacado a disparos al interior de su vivienda.

Los hechos se registraron dentro de una casa del barrio Casa Amarilla del municipio, cuando varios hombres armados ingresaron y atacaron a disparos a Faiber Yair López Perea, de 16 años, después los agresores huyeron en motocicletas y actualmente están siendo buscado por las autoridades.

Este joven era estudiante del grado noveno de la institución educativa Las Américas, donde será recordado con cariño. Los directivos del colegio están pidiendo celeridad de las investigaciones del caso.

Imagen ilustrativa AFP

"Para nosotros es muy triste cuando educamos por la paz, cuando educamos en el amor, en la cercanía, en la solidaridad. Encontrarnos que nuestra actividad pedagógica, social y humanitaria se tropieza con la muerte de un joven de su edad. La prematura partida de nuestro estudiante la lamentamos de manera contundente y rechazamos con fuerza toda violencia contra la comunidad educativa", señaló William Freddy Palta, rector de la Institución Educativa Las Américas.



Por ahora las autoridades avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios para lograr el esclarecimiento del crimen y la identificación y captura de los responsables de este hecho.

"No renunciaremos a nuestra apuesta pedagógica por la paz en contra de los violentos. No renunciaremos a nuestra apuesta de inclusión, de integralidad para que la vida florezca cada día y no sea opacada por las balas asesinas. Rechazamos toda acción violenta que apaga la vida de nuestros jóvenes", finalizó el rector.