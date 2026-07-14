Jugadores de la Selección Colombia fueron homenajeados en el Valle del Cauca

Este martes, en Cali, fueron recibidos cuatro jugadores de la Selección Colombia, tras su destacada participación en la Copa Mundial de Fútbol en la que alcanzaron a llegar a los octavos de final. En medio de un acto de reconocimiento, los futbolistas Gustavo Puerta, Davinson Sánchez, Juan Camilo Portilla y Johan Mojica recibieron la cruz del mérito vallecaucano.

En el evento, los jugadores expresaron su agradecimiento hacia el público y manifestaron su asombro con la cantidad de hinchas que llegaban hasta los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, para acompañarlos durante el mundial.

"Más que palabras creo que ya los hechos han hablado. Hemos sido trabajadores incansables durante todo el Mundial y son palabras también de agradecimiento para cómo se han portado con nosotros", aseguró Johan Mojica.

Uno de los jugadores más destacados durante la copa fue Gustavo Puerta, cuyo juego fue bastante elogiado por expertos e hinchas, quienes resaltaron el talento del joven proveniente de La Victoria, Valle.



"Decirle a los jóvenes que aparte de soñar, que se levanten día a día con un plan, con una meta y que se levanten a dar el 100%, porque eso es lo único que te va a dar para cumplir todos tus sueños, el trabajo y la disciplina", dijo Puerta.

Sobre el homenaje

Durante el homenaje se hizo un acto especial con Davinson Sánchez, quien fue nombrado 'vallecaucano por adopción', pues hay que tener en cuenta que es oriundo del municipio de Caloto, Cauca. Ahí se resaltó su liderazgo en el equipo.

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"Sigamos dándole valor a las personas que tenemos al lado y sigamos fomentando lo que realmente somos, en el mundial se vio no solamente un equipo, sino una familia que disfrutaba estar en el campo, y todo eso muchas gracias a cada uno de ustedes", señaló Sánchez.

El homenaje fue presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien destacó el talento de los jugadores dentro y fuera de la cancha, también les manifestó su respaldo, por ser una muestra del talento deportivo del departamento ante el mundo.

