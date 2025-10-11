En vivo
Blu Radio  / Nación  / MinSalud rechaza ataque en Caloto, Cauca, que causó daños en el hospital Niña María

MinSalud rechaza ataque en Caloto, Cauca, que causó daños en el hospital Niña María

La entidad hace un llamado al respeto por la vida y a garantizar la protección de la misión médica.

Hospital Niña María en Caloto, Cauca.
Foto: @sucesoscauca en X.
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

El Ministerio de Salud emitió un comunicado en la tarde de este sábado 11 de octubre, en el que expresó su rechazo frente a los ataques ocurridos en el municipio de Caloto, Cauca, durante la madrugada, los cuales causaron daños en el hospital Niña María.

La entidad calificó el hecho como una grave violación a la misión médica, al atentar contra los principios de neutralidad, humanidad e independencia establecidos en el Derecho Internacional Humanitario y en la legislación nacional.

El Ministerio exigió respeto por la vida y la dignidad de quienes prestan sus servicios en el sector salud, además de hacer un llamado a los actores del conflicto para garantizar la protección de la misión médica. “Atacar la misión médica es, en última instancia, atentar contra el derecho fundamental a la salud de toda la población”, señaló la entidad.

El pronunciamiento se produjo luego de que un artefacto explosivo impactara las instalaciones del hospital Niña María, el cual rompió ventanales y causó múltiples daños materiales en medio de un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y la fuerza pública.

MinSalud rechaza ataque en Caloto

Durante la explosión, miembros del personal médico atendían urgencias y varios pacientes permanecían hospitalizados.

Este hecho se suma a los recientes episodios de alteración del orden público en la zona, donde los principales afectados han sido las comunidades civiles, los líderes sociales y las instituciones públicas.

