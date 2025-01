"La agencia no nos responde": familias de víctimas caleñas del accidente en Tangua, Nariño

Con mucho esfuerzo las familias de ocho de las 13 víctimas del accidente del bus que cayó a un abismo en Tangua, Nariño el pasado viernes, lograron realizar los trámites para el traslado de sus cuerpos a la ciudad de Cali, para así darles un último adiós.

En la mañana de este domingo, 5 de enero, salió la caravana fúnebre desde las instalaciones de Medicina Legal en Pasto, cuyo recorrido se espera tenga una duración entre 10 y 15 horas de viaje, dependiendo de las condiciones de la vía.

Entre los fallecidos que están siendo trasladados a Cali, están los tres miembros de la familia Tello Chávez, del sector de Siloé, la cual permanece entre el dolor de la pérdida y la incertidumbre, pues indicaron que los gastos los han tenido que asumir ellos mismos.

"No hay de la agencia ningún representante, incluso, las víctimas que están vivas no saben cómo devolverse, no les han dicho si tienen transporte, o alguna póliza algo, no les dan claridad de la información. Necesitamos que sean claros, nos han dado como tres números de la agencia, y en ninguno contestan", señaló Ricardo Sánchez, hijo, hermano y tío de las víctimas.

Accidente en Ipiales Foto: Suministrada

Cabe recordar, que de la familia Tello Chávez, eran cinco personas las que viajaban en el bus en el momento del accidente, Carolina, la única sobreviviente de este núcleo familiar, sigue atendida en una clínica de Pasto

De las otras víctimas de este accidente, hay cinco de los fallecidos los cuales aún no han sido reclamados por sus familiares, por lo que continúan en las instalaciones de Medicina Legal en Pasto.