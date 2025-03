Madres de personas con enfermedades huérfanas protestaron en la Supersalud de Cali

La situación que se registra en Cali , Valle del Cauca, por cuenta de la entrega de medicamentos, es bastante compleja, por lo que madres de familia de niños con enfermedades huérfanas realizaron un plantón a las afueras de la Superintendencia de Salud, exigiendo que se mejore la prestación del servicio.

Actualmente, son cientos los usuarios afiliados a la Nueva EPS que padecen las falencias del sistema de salud.

En un recorrido que hizo Blu Radio por el único dispensario de Disfarma, que está ubicado en la avenida de las Américas, se evidenció a varios de los usuarios haciendo fila desde las 3:00 de la mañana para poder obtener una ficha y a otros que pasaron la noche en el lugar para no perder su puesto en la fila.

"No están entregando los medicamentos y mucho menos los adecuados para nuestros hijos. Mi hija tiene un tratamiento de psiquiatría y lleva 20 días sin tomar el medicamento y vengo acá y me dicen que no hay fichas. Es un medicamento costoso y no tengo plata para comprarlo y acá no me lo quieren entregar", dijo Luz Nelly Téllez una de las afectadas.

A pesar de que Disfarma implementó la medida del pico y cédula para esta contingencia con la entrega de 400 atenciones diarias, esta , según los usuarios, no ha funcionado del todo.

"Es un caos aquí, la atención deberían de agilizarla ahí porque en la entrada no dejan pasar, deberían de poner más dispensarios de estos para que no haya conflictos ni todas estas filas eternas, porque acá se pasa muy mal, pero queremos nuestros medicamentos", manifestó otro de los usuarios.

A través de un comunicado de prensa, Disfarma confirmó que tiene prevista la apertura de nuevos puntos, además del ya existente, para garantizar la cobertura tanto del régimen contributivo como del subsidiado, y se prevé que la apertura se de para el 15 de abril de 2025.