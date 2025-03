Más de 20 encapuchados me obligaron a detener el bus: conductor del MIO quemado en marchas

Luego de los hechos de alteración de orden público registrados en el sur de Cali , cuando un grupo de encapuchados quemó un bus del MIO , habló el conductor del medio de transporte. En su relato, aseguró que fueron más de 20 los hombres que se acercaron al bus.

Dijo que, tanto él como los usuarios, se vieron obligados a abandonar el medio de transporte para evitar tragedias, ya que los delincuentes, con gasolina y otros elementos, le prendieron fuego al masivo.

"Un aproximado de 20 encapuchados, con mechones y gasolina en la mano, me obligan a detener el vehículo con personas en la parte de atrás y a mí me ponen un revolver. La gente se estresó y empezaron a gritar y un encapuchado con gorra azul me obliga a abrir la puerta", dijo Antonio Gil, conductor de masivo.

"Un aproximado de 20 encapuchados, con mechones y gasolina en la mano, me obligan a detener el vehículo con personas en la parte de atrás y a mí me ponen un revolver", dijo el conductor del bus del MIO que fue quemado en el sur de Cali en medio de la jornada de marchas pic.twitter.com/ebCAb6A9b3 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 18, 2025

Los hechos se presentaron cuando la ruta del masivo tomó un desvío para evitar quedar en medio de las congestiones vehiculares por la marcha y, al llegar a la calle 5 con carrera 13, en inmediaciones a la entrada principal de la Universidad del Valle, fueron abordados por los encapuchados

"Yo les pido a los hombres que la ciudadanía no tiene que pagar las consecuencias, pero ahí la gente descendió del vehículo por el miedo y, cuando ya la última persona logra bajar del bus, se suben estas personas y empezaron a regarle gasolina por todo el bus, en el piso y los asientos y le prenden candela", narró el motorista.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que, con la Policía y personal de la Secretaría de Seguridad, están buscando identificar a los encapuchados que quemaron un bus para que sean sometidos a la justicia y, según Metrocali , en un comunicado indicó que, de darse la pérdida total del vehículo incendiado, los daños económicos generados a la ciudad se calculan por el orden de los $1.500 millones.