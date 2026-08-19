Más de 200 edificaciones en Cali deberán ser demolidas tras sismo

Nueve días después del terremoto que afectó a la capital del Valle del Cauca, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó en Mañanas Blu que las autoridades adelantan operaciones de revisión en la infraestructura pública y privada.

El mandatario local indicó que "el colapso total o parcial fue de 107 estructuras" y que sus equipos evalúan cerca de 700 inmuebles en riesgo. Sobre el futuro de estos predios, Eder sostuvo que estiman "que por lo menos el 30 % tendrán que ser derivadas", lo que representa "más de 200, 250" edificaciones a demoler.

Las afectaciones también alcanzaron a la red educativa de la ciudad. El alcalde explicó que de las 338 sedes escolares que existen en Cali, 260 registraron daños. Entre ellas, hay 18 sedes no habitables y más de 100 en situación grave.

Trabajos de rescate en Cali tras terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

En cuanto al censo de personas afectadas, los datos del Puesto de Mando Unificado (PMU) señalan que "ya van más de 10.000 familias censadas y registradas", de acuerdo con lo declarado por Eder.



En la parte operativa de salvamento, los organismos de socorro buscan a las últimas nueve personas que permanecen bajo las estructuras caídas en tres puntos específicos de la ciudad. El alcalde se refirió a las posibilidades de encontrarlas vivas:

Es altamente improbable, es altamente improbable. Como nos decía, sin embargo, uno de los rescatistas, es que los milagros existen Afirmó Alejandro Eder.

Eder descartó la cifra inicial de 42 desaparecidos al precisar que las listas se han depurado con la Cruz Roja y Gestión del Riesgo, cruzando datos con heridos, fallecidos o reportes equivocados. Para mantener las vías despejadas para las ambulancias y rescatistas, se mantiene la restricción de pico y placa solidario.

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Respecto al proceso de reconstrucción, el mandatario comunicó que se reunió con los presidentes y vicepresidentes de las 22 aseguradoras presentes en la capital vallecaucana. En el encuentro se acordó estructurar un equipo conjunto para unificar la información y completar la inspección del 90 % de los inmuebles.

Sectores emblemáticos como La Flora, Chiminangos y gran parte de la Comuna 19 registran los mayores impactos. Eder concluyó que el proceso será complejo "en el momento en que los caleños veamos que estamos derrumbando edificios por toda la ciudad".