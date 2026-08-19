En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Polémica minvivienda
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 3.8 en cercanías de laa costas de Chocó

Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 3.8 en cercanías de laa costas de Chocó

Un sismo de magnitud 3.8 con profundidad superficial se registró a 43 kilómetros de Bahía Solano, Chocó. Autoridades monitorean la zona costera tras el evento telúrico.

Mapa topográfico de Colombia con ondas sísmicas rojas marcando un epicentro en el occidente del país y un sismograma.
Representación gráfica del mapa de Colombia con el punto de origen y la propagación de ondas sísmicas tras un movimiento telúrico.
Foto: elaboración propia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 3.8 en la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026. El temblor ocurrió a las 05:07 hora local y tuvo como epicentro las aguas del Océano Pacífico, en las cercanías de la costa del departamento del Chocó.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según el informe técnico del organismo de monitoreo, el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, clasificada como menor a 30 kilómetros.

Últimas noticias

Recuperación de los servicios públicos de Cali.
Pacífico

Así fue la recuperación de los servicios públicos en Cali tras el terremoto

Zona afectada por el terremoto en Cali.
Pacífico

Terremoto golpeó con fuerza al Valle del Cauca: “Se afectó todo”, según gobernadora Toro

Epicentro cercano a Bahía Solano

El reporte oficial señala que el epicentro del sismo estuvo localizado a 43 kilómetros del municipio de Bahía Solano, en la subregión de la Costa Pacífica chocoana. Debido a la baja profundidad del evento y a la cercanía con el litoral, la vibración pudo sentirse con intensidad leve en zonas costeras y municipios adyacentes como Juradó y Nuquí, así como en áreas de la capital departamental, Quibdó.

sismo-hoy.png

La región del Pacífico colombiano es una de las zonas de mayor actividad sísmica del país. Esta dinámica se debe a la interacción tectónica constante entre la placa de Nazca y la placa Suramericana, proceso de subducción que genera eventos sísmicos de diversas magnitudes a lo largo del litoral y en el cinturón de fuego del Pacífico.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que el país cuenta con una red de estaciones sismológicas distribuidas estratégicamente que monitorean las 24 horas del día la actividad del subsuelo. La entidad precisó además que los datos entregados en los primeros boletines están sujetos a revisiones técnicas y actualizaciones a medida que se procesa mayor información de las estaciones de registro.

Relacionados

Sismo hoy

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad