Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 3.8 en cercanías de laa costas de Chocó

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 3.8 en la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026. El temblor ocurrió a las 05:07 hora local y tuvo como epicentro las aguas del Océano Pacífico, en las cercanías de la costa del departamento del Chocó.

Según el informe técnico del organismo de monitoreo, el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, clasificada como menor a 30 kilómetros.

Epicentro cercano a Bahía Solano

El reporte oficial señala que el epicentro del sismo estuvo localizado a 43 kilómetros del municipio de Bahía Solano, en la subregión de la Costa Pacífica chocoana. Debido a la baja profundidad del evento y a la cercanía con el litoral, la vibración pudo sentirse con intensidad leve en zonas costeras y municipios adyacentes como Juradó y Nuquí, así como en áreas de la capital departamental, Quibdó.

La región del Pacífico colombiano es una de las zonas de mayor actividad sísmica del país. Esta dinámica se debe a la interacción tectónica constante entre la placa de Nazca y la placa Suramericana, proceso de subducción que genera eventos sísmicos de diversas magnitudes a lo largo del litoral y en el cinturón de fuego del Pacífico.



El Servicio Geológico Colombiano recordó que el país cuenta con una red de estaciones sismológicas distribuidas estratégicamente que monitorean las 24 horas del día la actividad del subsuelo. La entidad precisó además que los datos entregados en los primeros boletines están sujetos a revisiones técnicas y actualizaciones a medida que se procesa mayor información de las estaciones de registro.

