Más de 300 menores no pueden estudiar por enfrentamientos en el oriente del Cauca

En los últimos dos días en el oriente del Cauca se han sostenido fuertes combates en diferentes municipios. En primer lugar, el Ejército logró abatir a un miembro de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en zona rural de Inzá, Cauca.

Horas después iniciaron las confrontaciones entre las disidencias y el ELN en la ruta del Libertador, un corredor clave que conecta al Cauca con el departamento del Huila.

Esta delicada situación de orden público ha hecho que en ambos municipios suspendan las clases en los colegios para proteger a sus estudiantes y trabajadores, decisión que hoy tiene a más de 300 niños sin ver clase.

"La comunidad esta en completa zozobra por estas situaciones, solicitamos la atención y compañía permanente de la institucionalidad para afrontar esto. Estamos en comunicación con la población civil haciéndole acompañamiento en términos humanitarios", señaló Delio Trujillo, alcalde de Inzá.

A través de un comunicado, la autoridad tradicional del Cabildo indígena de Totoró pidió a las familias a permanecer en sus viviendas hasta que finalicen los enfrentamientos, y piden atención de organismos nacionales e internacionales para la recuperación de la seguridad en esta zona.