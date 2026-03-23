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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 354.000 vehículos se movilizaron en el Valle durante el plan retorno del puente festivo

Más de 354.000 vehículos se movilizaron en el Valle durante el plan retorno del puente festivo

Operativos en vías y zonas turísticas dejaron capturas, incautaciones y una reducción en los siniestros viales.

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