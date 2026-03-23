Más de 354.000 vehículos se movilizaron en el Valle durante el plan retorno del puente festivo

Más de 354 mil vehículos se movilizaron por las principales vías del Valle del Cauca durante el puente festivo de San José, en medio de operativos desplegados por las autoridades para garantizar la seguridad de los viajeros en el plan retorno.

En el marco de la estrategia ‘Corredores Seguros’, más de 250 uniformados hicieron presencia en los corredores de mayor flujo vehicular, donde además se instalaron 15 puntos de prevención.

En medio de estos operativos se impusieron 65 comparendos por distintas infracciones de tránsito, principalmente por no portar licencia de conducción, incumplir normas para motociclistas y no contar con la revisión técnico-mecánica. Asimismo, se realizaron 106 pruebas de embriaguez, con un caso positivo en grado tres, y fueron inmovilizados tres vehículos.



Balance vial del puente de San José en el Valle

Las autoridades también reportaron 14 capturas por diferentes delitos, entre ellos porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y falsedad personal. De igual forma, se logró la incautación de más de una tonelada de base de cocaína y un arma de fuego.

Los controles se extendieron a zonas turísticas como el Lago Calima, donde se reforzó la vigilancia para garantizar la seguridad de los visitantes.



En cuanto a la siniestralidad, se registraron cuatro accidentes de tránsito que dejaron ocho personas lesionadas y dos fallecidas. Sin embargo, las autoridades destacaron una reducción del 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Finalmente, se reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar conductas de riesgo y no mezclar el consumo de alcohol con la conducción, recordando que la seguridad vial es responsabilidad de todos.