Ministro de Defensa advierte posible incidencia de disidencias en confrontación indígena en Cauca

Desde Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no se descarta la posible incidencia de estructuras criminales detrás de los enfrentamientos registrados entre comunidades indígenas en el municipio de Silvia, Cauca, hechos que dejan hasta el momento siete comuneros muertos y 105 personas heridas.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si integrantes de las disidencias de alias 'Mordisco' estarían involucrados en la confrontación ocurrida en esta zona del oriente caucano.

“Hemos concluido que podría haber incidencia de algún actor criminal y por ello se desplegó la fuerza pública, no para confrontar a las comunidades indígenas, sino para protegerlas de esa estructura criminal, de asesinos, sicarios y reclutadores”, afirmó el ministro.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno nacional confirmó el despliegue de cerca de 750 uniformados en el territorio, con el objetivo de acompañar a las comunidades, garantizar la seguridad y facilitar la atención institucional tras los violentos enfrentamientos.



Sánchez también aseguró que estos grupos armados ilegales habrían ejercido presión sobre algunos sectores de las comunidades indígenas y reiteró que la presencia de la fuerza pública busca evitar nuevas afectaciones por parte de estructuras criminales en el departamento.

Entre tanto, las autoridades continúan con las labores humanitarias y de verificación en la zona, mientras organismos del Estado avanzan en las acciones para mediar y evitar nuevos hechos de violencia en medio de la disputa territorial que enfrenta a estas comunidades indígenas en el Cauca.