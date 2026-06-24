Nariño solicita al presidente electo continuidad en obras y garantías para la paz territorial

Para el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, tras enviar un saludo al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, elegido en segunda vuelta, es necesario respetar la democracia y acabar con los señalamientos y la estigmatización de esta región. Además, aseguraron que confían en que no haya retaliaciones políticas.

Los mandatarios coinciden en advertir que se debe proteger la paz territorial y señalaron que el nuevo jefe de Estado tiene el gran desafío de mirar hacia las regiones que, de manera diferencial, tienen énfasis en una apuesta de desarrollo en la búsqueda de la democracia. Indicaron que en Pasto y Nariño sus comunidades se manifestaron en favor de la vida y la paz de este territorio del suroccidente del país, fronterizo con Ecuador.

Tanto el alcalde de Pasto como el mandatario seccional hicieron un llamado público al presidente electo de la República para que el nuevo Gobierno valore y dé continuidad a los programas de infraestructura vial, analice con detenimiento las políticas de paz territorial y mantenga los programas de desarrollo social.

El gobernador de Nariño consideró que la sustitución de cultivos que se adelanta desde hace dos años, en el marco de los diálogos de paz con los grupos ilegales Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Frente Comuneros del Sur, sí ha logrado disminuir la violencia y el crimen en la región.



Escobar afirmó que en el departamento de Nariño ya están preparados para articularse con el nuevo Gobierno en favor y defensa de lo que allí se ha construido: la paz territorial y las transformaciones de las zonas donde hay presencia de grupos ilegales, garantizando de esta manera la vida de sus comunidades y permitiendo una reducción de las afectaciones derivadas del conflicto armado.

Por su parte, Nicolás Toro, alcalde de la capital de Nariño, manifestó que está seguro de la continuidad que dará el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a la doble calzada entre Catambuco y Pasto. Advirtió que este es un proyecto que los pastusos han esperado durante décadas y que esperan ver concluido.

“Los Gobiernos deben tener una mentalidad amplia y no aplicar retaliaciones en ciudades como Pasto, donde no obtuvieron las mayorías”, señaló. Asimismo, pidió que el jefe de Estado que se posesionará el próximo 7 de agosto mire a Pasto como una capital con un gran potencial humano.