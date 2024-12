No caiga en la trampa: en Cali estafadores ofrecen descuentos en multas de tránsito

Nuevamente personas inescrupulosas están estafando a los caleños, en esta oportunidad lo hacen a través de llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp, supuestamente como funcionarios de la secretaria de movilidad en la que les dicen que tienen un descuento para saldar multas de tránsito.

En el mensaje le explican el paso a paso, de lo que -supuestamente- deben hacer, les indican el número de la cuenta bancaria a la que debe realizar el pago y el monto a cancelar. Una de las víctimas, dice que accedió a realizar el pago porque de $600 mil, su multa quedaba en $260 mil aproximadamente, y al verificar después, se dio cuenta de que era una estafa.

"La persona a mí me da toda la información, el comparendo, tenía acceso a mi documento y también me decía que solo debía pagar aproximadamente un 30% de mi multa, yo pago, y dos días después consulto en la página de tránsito, y veo que sigue mi multa, ahí yo llamé a un amigo que trabaja allá y le explique, después de verificar él me dijo que no había descuentos y que me habían robado", dijo Rodrigo Zuluaga, víctima de la estafa.

Ante estos casos que se han presentado con frecuencia, piden a los ciudadanos no caer en la trampa de llamadas y verificar con los canales oficiales de la dependencia de movilidad.

"Nosotros tenemos una página que es la única, usted tiene que entrar a www.serviciosdetransito.com y solo en esa página pueden hacer las respectivas liquidaciones, los pagos de la multa, acuerdos de pago, y cualquier trámite de tránsito que requieran", explicó Diana Carolina Reina, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.

Por tanto, las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que cuando ocurran estos casos, lo denuncien de manera inmediata ante las entidades pertinentes.