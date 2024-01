“No hay reportes de que indígenas dificulten labores de rescate en alud”: gobernadora del Chocó

Tras la tragedia en Chocó por el derrumbe en la vía de Quibdó a Medellín que deja, por el momento, 36 muertos, la gobernadora de Chocó , Nubia Carolina Córdoba, se refirió a la magnitud de la emergencia

En la Gobernación está la cabeza del Puesto de Mando Unificado, estipulamos las acciones que nos orientaron para generar las capacidades de los equipos de socorro para rÁpidamente rescatar los heridos y los cuerpos… Son 36 las víctimas mortales. Sobre las 6.00 se reactivaron las labores de búsqueda de los desaparecidos señaló la gobernadora.

Sobre una posible advertencia de derrumbes en esta zona, la funcionaria indicó que no se había dado una alerta sobre deslizamientos en la zona.

“Hay un tema general y sí hay antecedentes. La vía entre Quibdó y Medellín y entre Quibdó y Pereira en los los últimos 20 años han dejado cientos de víctimas y muertos por cuenta de accidentes y movimientos en masa que provocan derrumbes…No es que no se sepa, las condiciones meteorológica se conocen, pero adicionalmente conocemos las condiciones de la vía. En la vía no hay derrumbes, en la vía hay 14 en este momento”, indicó.

Deslizamiento en vía Quibdó - Medellín dejó varios muertos Foto: suministrada

Además, la gobernadora se refirió a los presuntos cobros que habrían hecho indígenas a miembros de la fuerza pública para poder continuar con labores de búsqueda y rescate y aunque negó estos señalamientos manifestó que en anteriores ocasiones sí ha habido bloqueos en la zona por comunidades indígenas que viven en la zona.

““Estuve preguntando al alcalde, que es la primera autoridad en la zona, y me dice que no tiene reportes de que los indígenas en ningún momento hayan dificultado las labores de rescate”, resaltó....Ha pasado que las vías de hecho generaron fatigas en los que tienen que usar esta vía, ¿qué pasó? Tres días antes de la emergencia las comunidades indígenas lanzaron un comunicado diciendo que iban a cerrar por un asunto con Invias y educación, luego con la emergencia en la noche se presentaron denuncias de dos personas, no una comunidad, si no un par de individuos dificultando el paso y diciendo que tenían que pagar para pasad la maquinaria, pero no se generó un bloqueo”, resaltó la gobernadora.

¿Hay diferencia entre vías de Chocó y Antioquia?

La gobernadora contó que, a su parecer, hay omisión de gestión en vías nacionales por desconocer lo que representa este eje vial y que eso “condena al Chocó el no poder progresar y habló de las denuncias de los chocoanos en torno a la especulación en los tiquetes de las aerolíneas en el departamento.

Finalmente, la funcionaria mencionó las grandes diferencias que existen entre Chocó y el departamento vecino de Antioquia y resaltó las marcadas condiciones en las que viven los habitantes de estas regiones del país en varios aspectos.

“Pareciera que la cordillera para acá fuera una condena hacia el subdesarrollo. Creo que honestamente cuando hay interés hay túneles, viaductos, hay puentes y en este caso la inversión ha sido mínima…lo realmente duro es poner en paralelo a dos vecinos y todo lo que hay al oriente es progreso y hacia el occidente hay una decisión de omitir la inversión pública. Como entre dos hijos decidiendo todo a uno y al otro migajas”, enfatizó.

