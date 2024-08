"Nosotros no confiamos en negros": polémico comentario de policía durante requisa en Cali

Polémica han generado las declaraciones que hizo un patrullero de la Policía, en medio de un procedimiento de requisa, durante el fin de semana en Cali.

La grabación, que fue difundida a través de redes sociales, deja ver el momento en el que dos uniformados sostienen una discusión con un ciudadano y le hacen un comentario despectivo por su raza.

El hombre les dijo a los policías: “Acabaron de robar a alguien ahí, sigan chateando, ¿por qué no siguieron chateando?” Yo en la Policía no confío". Ante las expresiones del hombre, uno de los patrulleros respondió: “Nosotros no confiamos en los negros, entonces”.

Frente a estas declaraciones, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, calificó el hecho como inaceptable, por lo que se evaluarán el caso y las declaraciones dadas por el uniformado.

"La Policía tiene unos lineamientos como, por ejemplo, número uno, la honestidad, un policía transparente, un policía que debe respetar los derechos humanos, y debe ser un ejemplo, y por su puesto que esto lo vamos a investigar", dijo el oficial.

Finalmente, las autoridades aclararon que los policías estaban solicitando los documentos del hombre, que, según ellos, estaba involucrado en un posible caso de hurto en el oriente de Cali.