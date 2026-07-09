Nueva EPS debe $1.5 billones a clínicas y hospitales de Cali: Secretaría de Salud

Después de conocer los actuales estados financieros de la Nueva EPS, hay preocupación en la red hospitalaria del Valle del Cauca teniendo en cuenta que esta EPS es la que tiene mayor número de usuarios tiene en el departamento, pues aún no hay claridad sobre la totalidad de las deudas que esta entidad tiene con hospitales y clínicas.

En Cali, por ejemplo, más del 44% de la deuda total corresponde a la Nueva EPS, situación que pone en riesgo la atención para aproximadamente 300.000 usuarios.

"En términos financieros, la deuda a la red pública distrital es de más de 10.000 millones de pesos y al resto de la red, más de 1.3 billones de pesos. En ese mismo sentido es cerca del 44% de la deuda estimada total que tiene todo el aseguramiento con la red prestadora de Cali que supera ya los 3 billones de pesos", señaló el secretario de salud distrital, Germán Escobar.

Por su parte, en el Valle del Cauca, según la reciente acción popular interpuesta por la Gobernación, la cartera de la Nueva EPS, únicamente con la red pública del departamento, supera los 540.000 millones de pesos, siendo el Hospital Universitario del Valle el más afectado con esta falta de recursos.



"La Nueva EPS es el asegurador de un 1.100.000 vallecaucanos, es la EPS mayoritaria y debe ser la deudora mayoritaria. Los porcentajes de pago que se han hecho por giro directo no corresponden al 80%, sino que es una cantidad inferior y esos son los que son visibles para nosotros. El resto se han girado por giro de tesorería, que no son visibles ante la Nueva EPS.

En este instante yo no tengo una cifra precisa de a cuánto asciende hoy la deuda de la Nueva EPS con los prestadores del departamento del Valle", dijo la secretaria de salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

Las autoridades sanitarias en el departamento pidieron al gobierno actual cuentas claras de lo que está sucediendo con esta y todas las EPS intervenidas. Mientras que al gobierno entrante piden un plan de choque urgente que permita encontrar una solución temprana a la crisis.