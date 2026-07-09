Andrés Forero: "Nueva EPS es una de las grandes bombas que deja el gobierno saliente"

El sistema de salud en Colombia enfrenta una de sus crisis más profundas, y en el ojo del huracán se encuentra la Nueva EPS, la entidad prestadora de salud más grande del país con cerca de 10 millones de afiliados.

En diálogo con Mañanas Blu, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, calificó la situación financiera de la entidad como alarmante y advirtió sobre las graves consecuencias que heredarán las próximas administraciones.

Opacidad y retrasos en los estados financieros

Uno de los puntos más críticos señalados por Forero es la falta de transparencia en la entrega de información financiera. Según el congresista, es "completamente irregular" y "anómala" la demora de más de un año en la publicación de los balances.

Incluso, reveló que la actual revisora fiscal de la entidad se ha resistido a firmar los documentos de 2024 por haber sido entregados a última hora y no poder acreditar el cumplimiento de las reglas contables.



"Esto fue algo que se estuvo prefiriendo durante meses. Yo históricamente... estuve permanentemente pidiendo información a la Nueva EPS... y finalmente ahora sale este documento por orden judicial", afirmó el senador, subrayando que la radiografía actual debe tomarse "con pinzas" debido a estas irregularidades.

Una radiografía financiera "lamentable"

A pesar de las dudas sobre la integridad de los datos, las cifras conocidas del año 2024 son devastadoras. Forero detalló que la entidad registra pasivos cercanos a los 22 billones de pesos y una pérdida patrimonial de 10 billones de pesos.

A esto se suma que, según informes de la Contraloría, los activos no legalizados pasaron de 3.6 billones en 2023 a 15 billones de pesos proyectados para 2025. "La fotografía o la radiografía que muestran del año 2024 es lamentable... Realmente es alarmante la situación en la que están dejando la Nueva EPS", sentenció Forero.

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El senador también desestimó la narrativa del Gobierno Nacional sobre la suficiencia de recursos, asegurando que el propio documento de la EPS reconoce que los ingresos son inferiores a los gastos de salud.

Deterioro en la atención al paciente

Más allá de las cifras, la crisis se ha trasladado directamente a los usuarios. Forero denunció que clínicas y hospitales han cerrado sus puertas a los pacientes de Nueva EPS debido a la falta de pago, situación que se ha agravado tras la intervención del gobierno.

Como ejemplo, citó el caso del Instituto Cancerológico, donde la cartera en mora aumentó significativamente después de la intervención estatal. Ante la incertidumbre de los afiliados, el senador enfatizó la necesidad de una auditoría forense exhaustiva para determinar el estado real de las deudas y garantizar la viabilidad del sistema. Finalmente, hizo un llamado urgente para que el próximo liderazgo del Ministerio de Salud sea técnico y experimentado, pues la Nueva EPS "es una de las grandes bombas que deja este gobierno saliente".

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Escuche aquí la entrevista: