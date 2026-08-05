Nueva polémica por 'Monumento a la Resistencia en Cali': hay pronunciamiento de la Procuraduría

Nuevas tensiones han surgido en Cali con relación al futuro del 'Monumento a la Resistencia', tras conocer la solicitud que hizo la Procuraduría al Tribunal Administrativo del Valle, para declarar nula la licencia de construcción póstuma que del departamento de Planeación Distrital le otorgó al monumento.

El ente de control indicó que fue una irregularidad haber entregado esa licencia después que esta estructura fuera levantada durante el estallido social del 2021 en Cali, además de las afectaciones que este generó al proyecto de la Troncal Oriental del Mío que tuvo que rediseñar el paso de una de las estaciones.

"La Procuraduría basó su concepto en tres aspectos, el primero es el hecho de que la licencia fue expedida de manera irregular, instalaron la Mano y después salió la licencia. Lo segundo es que Planeación Distrital desconoció que el espacio donde se instaló hacía parte del trazado diseñado, aprobado y contratado para la estación 19 del Mío. Y el tercero es que Metrocali nunca fue consultada sobre la decisión de Planeación Distrital, lo que generó millonarios sobrecostos para la modificación del trazado del MÍO", dijo el concejal de Cali, Andrés Escobar.

La postura de la Procuraduría debe ser analizada por el juez encargado del proceso de demanda que busca declarar ilegal el 'Monumento a la Resistencia', para determinar si debe ser retirado o no de ese sector del oriente de Cali.



"Seguramente tomará la decisión y ya el tribunal entonces se va a pronunciar sobre la legalidad como tal de la resolución. Es importante aclarar que cuando se pensó en demandar la resolución no era dar a cuestionar en sí mismo el significado o el simbolismo que hay detrás del 'Monumento a la Resistencia'. Lo que se pensó fue precisamente pedirle a la autoridad judicial competente que entrara a revisar la actuación de la administración distrital para efectos de definir si se hizo, o no dentro de lo que la ley le permite", explicó la abogada Yadira, del equipo jurídico del concejal Andrés Escobar, quien interpuso la demanda.

Este no es el único factor de tensión, pues en las últimas horas la comunidad del sector de Puerto Rellena denunció que un grupo de funcionarios de la alcaldía, liderada por el subsecretario de seguridad, Jorge Moreno, llegó al sitio y al parecer les anunció que el monumento sería retirado.

"Creo que esto lo que hace es provocar situaciones que no queremos en la ciudad. Es importante entender que ese monumento representa simbólicamente una historia caleña y esto no puede convertirse en un 'Florero de Llorente' a futuro. La verdad me preocupa muchísimo toda esta discusión que se ha dado alrededor de la Mano de la Resistencia", dijo la representante a la Cámara, Ana Erazo.

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Según indicó la secretaría de Seguridad de Cali, al ser consultada por detalles de lo ocurrido en la visita de la tarde del martes, se trató de una verificación junto al inspector de Policía de la zona, tras recibir denuncias de la comunidad por el 'muro de contención' que comenzaron a construir alrededor del monumento esta semana. Se señaló, además, que no existe orden para retirar el Monumento, pero sí se debe tener en cuenta que el nuevo muro no está autorizado.