Ofrecen recompensa para capturar a asesinos de líder social y deportivo en Cali

Una recompensa de $50 millones ofreció la Alcaldía de Cali por información que permita la captura de los asesinos de Mauricio Alegría, líder social y entrenador de un equipo de fútbol infantil de la comuna 18, quien fue asesinado este fin de semana en el sur de la ciudad.

Cabe señalar que el cuerpo de Alegría fue hallado en el río Meléndez, en inmediaciones del parque El Ingenio, con su casco aún puesto y múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante, la entidad encargada de hacer su levantamiento fue el CTI de la Fiscalía, el cual adelantará las investigaciones correspondientes.

"Pondremos a todas nuestras autoridades a investigar, desde ya estamos recolectando información, verificando cámaras y fuentes humanas para poder dar con el paradero de quienes hayan perpetrado este hecho. Ofrecemos la recompensa para cualquier persona que nos brinde información con la que podamos encontrar a los que acabaron con la vida de este líder", indicó Álvaro Pretelt, subsecretario de Seguridad de Cali.

Mientras tanto, la comunidad del barrio los Chorros donde Mauricio adelantaba su labor social, continúa conmocionada por su muerte, le piden a las autoridades aclarar lo ocurrido, pues en ningún momento se le conoció amenazas.

"Estoy en shock, he llorado mucho porque 'Pipo', como lo llamábamos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, era un niño humilde, luchador, que se la guerreaba por los jóvenes para que no se metieran a los lados oscuros y con su fútbol él transformaba paz. Él me decía mamá, y me pedía ayuda para organizar los torneos", manifestó Jennifer Andrade, expresidente de la JAC del barrio Alto Los Chorros.