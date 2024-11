Ponen pausa a las multitudinarias rumbas de la 'Calle del Sabor' en el centro de Cali

La rumba en la popular 'Calle del Sabor' ubicada en la calle 10 con carrera 3ra. en pleno centro de Cali estará suspendida hasta nueva orden. Esta pausa inició desde la COP16 , cuando los comerciantes de la zona accedieron a detener la realización de este evento cada fin de semana, para no interferir con la cumbre de biodiversidad.

Ahora, dos semanas después de finalizada la COP pero con la peatonalización del centro de Cali aún vigente, el regreso de estas multitudinarias fiestas ha quedado 'en veremos', debido a que la calle en la que se realiza la rumba fue adecuada por la Secretaría de Movilidad como única salida vehicular del sector.

"Las medidas de peatonalización perjudicaron de cierta manera la Calle del Sabor ya que esta quedó como única ruta de evacuación vehicular del sector. Sin embargo, ya hablamos con el alcalde Eder quien nos visitó y nos dijo que no pretendía acabar con la Calle, pero sí se debía organizar, así que hasta que no se tengan todos los permisos no se puede seguir desarrollando", explicó Brayan Medina, vocero de los comerciantes de la Calle de la Salsa.

Para el regreso de la rumba en esta zona, es necesario que los comerciantes le presenten a la alcaldía una propuesta de movilidad, que garantice que el paso vehicular que se afectaría en la calle 10 durante las noches, sea adecuado en otra vía cercana.

Por su parte, Diego Hau, secretario de Gobierno de Cali, explicó que si bien se busca garantizar el desarrollo de esta expresión cultural, la rumba se debe realizar de manera controlada, pues hace parte del plan de recuperación del centro de la ciudad.

"Que se desarrollen de manera organizada y cumpla con requerimientos de emergencias, gestión del riesgo y desastres, pero además que podamos hacer una contribución a toda la ciudadanía caleña a través del aprovechamiento económico de ese espacio público para el disfrute de los caleños", indicó el secretario.

Hay que señalar que estas rumbas multitudinarias del centro de Cali no solo se estaban realizando en la 'Calle del Sabor' sino que ya se habían extendido al bulevar del Río, en esta zona, las fiestas también están suspendidas, pero esta pausa se debe a la Feria del Libro de Cali cuyos stands están instalados en esta misma zona.