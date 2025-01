Prestación de salud en el Valle, en riesgo por incumplimiento de EPS en pago de servicios

El Valle del Cauca continúa en medio de la incertidumbre por el incumplimiento en el pago del giro directo por parte de las EPS a la Red Pública de Salud, una situación que aumenta el riesgo latente de la prestación de los servicios.

Desde la Secretaría de Salud del departamento, indicaron que en diciembre se recibió el pago correspondiente a los meses de octubre y noviembre y que aún queda pendiente el mes de diciembre.

“Estamos revisando el Adress en enero y tenemos una muy preocupante situación, el mayor valor pagado al mayor hospital del departamento del Valle son $1.000 millones, cuando la facturación de este hospital, sobre pasa los $34 mil, y de ahí para abajo, todos los demás han recibido cifras ínfimas con respecto a la obligación de la EPS de cubrir los gastos”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de la dependencia.

El Hospital Mario Correa Rengifo es uno de los más afectados, ya que la deuda asiente a 19 mil millones de pesos, cuyos pagos aún no se hacen a los profesionales de la salud que laboran en el centro médico.

"Para el caso específico del Hospital Mario Correa Rengifo, solo en la vigencia de 2024, la deuda asciende a $19 mil millones, de los cuales, el 50 % corresponde a Emssanar, pero con vigencias anteriores, la deuda asciende a $46 mil millones”, explicó Juan Carlos Corrales, gerente del Hospital Mario Correa Rengifo de Cali.

Mientras tanto, fue cuestionado el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en la atención en salud, ya que esto agrava aún más al sector, a eso sumado el retraso en el pago del giro directo y la intervención de seis EPS, lo cual atenta contra la continuidad y calidad en la prestación del servicio.

"Yo sí creo que es bajo el aumento que se ha hecho. Creo que sí se necesita un incremento mayor, dadas las condiciones que estamos teniendo en estos momentos, donde muchos pacientes no están siendo atendidos, no tienen los medicamentos y no están pagando a tiempo, precisamente porque es una UPC insuficiente", manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

El incremento, definido por resolución, alcanza el 5,36 %, cifra que ha sido cuestionada por gremios y expertos, quienes aseguran que la medida es contradictoria y desde la secretaria de salud afirmaron que a pesar de esta crítica situación por la que está pasando la red pública de salud, se ha garantizado la continuidad en la prestación de los servicios.