"Prometí que a mis 35 iba a descansar": Yeison Jiménez en su último concierto en Cali

"Prometí que a mis 35 iba a descansar": Yeison Jiménez en su último concierto en Cali

En uno de sus conciertos en la Feria de Cali, el artista había señalado que en 2026 se tomaría un descanso de la música y tras su muerte en varios establecimientos se le rindieron homenajes.

