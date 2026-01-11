"Prometí que a mis 35 iba a descansar": Yeison Jiménez en su último concierto en Cali

La repentina muerte del cantante Yeison Jiménez ha generado todo tipo de reacciones entre sus fanáticos en Cali, una ciudad que siempre le abrió las puertas al artista. Su música era coreada en cada esquina, en discotecas y escenarios, convirtiéndolo en uno de los cantantes de música popular más aclamados por el público caleño.

Tanto así que, en una de sus presentaciones durante la Feria de Cali 2025, el artista manifestó que este 2026 sería el año en el que se tomaría un descanso de la música.

"El próximo año voy a estar un poquito ausente porque… prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco. “Llevo 20 años trasnochando, gracias, de verdad", dijo el artista.

Y es que en diferentes establecimientos públicos, bares y discotecas, anoche se le rindió homenaje al artista, así como en Jacaranda, en el Bulevar del Río, uno de los lugares más icónicos de Cali. Además, el Concejo de Cali, en el año 2024, le otorgó la Medalla Santiago de Cali en Grado Cruz de Oro al cantante y compositor de música popular, por su aporte social a Cali y al Valle del Cauca, a través de la Fundación Trébol.



El último mensaje de Yeison Jiménez a sus fans. Foto: yeison_jimenez en Instagram.

"Pero Yeison Jiménez no es solo cantante, también hace labor social en Cali y la región vallecaucana, a través de la Fundación Trébol con la que patrocina el estudio para más de mil niños y jóvenes de escasos recursos y que buscan su superación personal. Y hace poco, inició un proyecto para subsidiar la mejora de viviendas a personas en condición de vulnerabilidad”, expresó la concejal Alexandra Hernández Cedeño.

Cabe mencionar que Yeison Jiménez ya tenía programados varios conciertos en Cali para este 2026. Uno de ellos era el Festival del Guaro, que se realizará el próximo 14 de marzo en la Arena Cañaveralejo, donde era uno de los artistas centrales junto con otros cantantes de música popular, concierto que desde ya se hará en su memoria.