Protesta por llegada de habitantes de calle a las afueras del colegio Antonio José Camacho en Cali

Desde muy temprano en la mañana de este lunes, el centro de Cali fue bloqueado por estudiantes, docentes, directivos y padres de familias de la Institución Educativa Antonio José Camacho, quienes están adelantando una protesta a las afueras del plantel exigiendo una intervención al incremento de personas en condición de calle en las inmediaciones del colegio.

Según la comunidad educativa, desde la operación 'Iron' que intervino el centro de la ciudad en los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre, y el desarrollo de su segunda fase con el plan 'Cristo Rey', decenas de habitantes de calle salieron de esta zona y se trasladaran a sectores vecinos, varios de ellos ubicándose a las afueras de la institución.

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"Se han asentado aquí afectado a toda la comunidad educativa. Tenemos una problemática de inseguridad con los robos, incluso nuestras letras de bronce con el nombre del colegio fueron hurtadas, esas letras tenían un valor histórico y nos deja muy preocupados. La seguridad que tenemos es muy poca, mientras que el rondero hace los recorridos, se meten a robar", denunció el rector de la institución Luis Guillermo Ramírez.

La comunidad educativa está pidiendo a las autoridades una intervención integral en la zona, que garantice la protección de los derechos de los niños y niñas que estudian en este lugar. Teniendo en cuenta que estas personas también consumen sustancias psicoactivas a las afueras del plantel.



"Nosotros no estamos en contra del progreso del centro de Cali, pero sí estamos contra que nos traigan la problemática de allá a la comuna 9. Pedimos que la administración esté presente con la comunidad afectada. Este es un colegio que lleva 90 años en la ciudad, necesitamos que nuestros niños estén en entornos seguros, fuera del peligro", aseguró Denisse Beatriz Valencia, edil de la comuna 9.