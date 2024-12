¿Qué pasó con la Feria de Cali? Alcalde Eder explica cancelación de eventos

La Alcaldía de Cali anunció la cancelación de tres reconocidos eventos de privados durante la Feria de Cali, bajo el argumento que estos no habrían cumplido con los requisitos para su realización.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el alcalde Álvaro Alejandro Eder explicó qué fue lo que pasó realmente, pues muchos asistentes ya tenían boletas compradas para algunos de los eventos que se iban a realizar.

A pesar de celebrarse numerosos eventos, la cancelación de conciertos y el incumplimiento de permisos han dejado un trasfondo de descontento. El alcalde defendió la decisión de cancelar estos eventos, enfatizando que es necesario cumplir con la ley y los permisos pertinentes para garantizar tanto la seguridad como el orden allí.

En ese sentido, respondió que no pueden permitir “que cualquiera haga lo que quiera", insistiendo en la necesidad de recuperar el orden en Cali.

"El problema que tenemos es que, en nuestra ciudad durante los últimos años, distintas personas se acostumbraron a que cualquiera hace lo que le da la gana en cualquier momento. Y aquí hay unos unas reglas en nuestra sociedad, unos procedimientos y uno para poder organizar eventos, una cabalgata, un concierto, se necesitan permisos", afirmó el mandatario local.

Otra de las novedades que ha llamado la atención es una cabalgata no autorizada que se realizó en las calles de Cali. Con esto, el alcalde enfatizó que las cabalgatas no forman parte de las actividades permitidas en la Feria de Cali. Las investigaciones sobre esta y otras actividades no autorizadas están en marcha.

Perspectivas futuras

Pese a la crisis actual, la Alcaldía de Cali aseguró que la feria sigue adelante con más de 54 eventos oficiales y la participación de alrededor de 10.000 artistas, en su mayoría gratuitos. No obstante, las tensiones entre organizadores y autoridades municipales continúan.

"En la feria no se está cancelando nada, la Feria de Cali es un éxito al momento. Tenemos 54 eventos oficiales, tenemos además 10.000 artistas que están trabajando de los 54 eventos oficiales. Más del 90 % son eventos gratuitos. Vamos a tener eventos y conciertos en las 22 comunas de Cali y en los 15 corregimientos; la feria está rodando", precisó.

La recomendación del alcalde se dirige a todos los empresarios de la ciudad: "Respeten las normas, esto va a beneficiarles en el futuro".