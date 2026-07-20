Rescatan con vida a don Pedro, tras permanecer 30 horas bajo tierra en El Águila, Valle.

La comunidad de la vereda San Martín, y en general todos los habitantes del municipio de El Águila, en el norte del Valle del Cauca, están llenos de alegría por el rescate con vida de don Pedro Solarte, quien desde el mediodía del sábado se encontraba sepultado por un alud de tierra, mientras realizaba una excavación.

Tanto los organismos de socorro como los vecinos permanecieron de manera ininterrumpida en el sitio, cavando y en constante contacto con este hombre, hasta lograr sacarlo del lugar.

Una vez rescatado don Pedro fue atendido por los paramédicos que se encontraban en el sitio, brindándole oxígeno debido a las dificultades que tuvo al quedar bajo tierra, después de la revisión se confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

"Fue un rescate sumamente difícil por las condiciones del terreno, por el tipo de material que se presentaba y por el volumen de tierra que hubo que retirar para poder llegar hasta donde estaba don Pedro, pero por fortuna todo se dio de la mejor manera y se logró el rescate, esto gracias a una comunidad aguileña solidaria de fe y aguerrida, donde aproximadamente 150 o 200 personas apoyaron las labores", señaló Adolfo Gómez, el secretario de gobierno y coordinador de Gestión del Riesgo del municipio de El Águila.



Uno de los principales obstáculos que enfrentaron los rescatistas era la inestabilidad del terreno, pues cuando se lograba avanzar hasta el punto donde se encontraba don Pedro, volvía a desprenderse la tierra. Sin embargo, las condiciones climáticas sí jugaron a favor para lograr que el proceso no se detuviera.