Restaurantes de Cali podrán vender popular bebida alcohólica durante el Petronio 2024

Un gran anuncio recibieron productores del Viche, la bebida tradicional del Pacífico colombiano, la cual podrá ser comercializada de manera libre durante los días de la edición N.28 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

La solicitud para que sea comercializado el producto se dio tras una petición que desde meses atrás se hizo desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Región Pacífico, y que a través de un decreto será posible en esta edición de la festividad de la cultura afro.

"Antes dado que el Viche no tenía la etiqueta que tienes otros licores normalmente, no se podía comercializar en restaurantes porque la dirección de rentas le imponía una multa millonaria al restaurante, por eso los empresarios no lo volvieron a comercializar, pero con este decreto los comerciantes y restaurantes si podrán hacerlo y vender el Viche sea en botella, copas, cocteles y demás, pero buscamos que permanezca a través del tiempo", dijo Brany Prado, Director Ejecutivo de Acodrés.

En ese sentido, también se anunció que en el mes de septiembre será presentado un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental que tiene como propósito crear un fondo especial para el fortalecimiento de la cadena del Viche.

“Este fondo, donde va a estar el 20 % de unos tributos, lo va a dar la gobernación del Valle para que ellos puedan fortalecerse, para que puedan tener recursos para mejorar sus trapiches, para que puedan mejorar el cultivo de la caña con la que hacen el Viche. Además, venimos trabajando de la mano con todo el sector en la región Pacífico, para realizar proyectos como laboratorios para mejorar su calidad y unos centros de acopio, para poder comercializar”, explicó, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Por ahora, tanto empresarios como productores se mostraron positivos, ya que esperan que durante el festival el producto se comercialice en altos porcentajes, ya que se ha generado una gran expectativa en los restaurantes, y aquellos sitios donde se distribuyen licores.