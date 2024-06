Se registra señal sísmica asociada con un aumento en el caudal del río Páez: SGC

Desde las 11:00 de la mañana de este sábado, el Servicio Geológico Colombiano ha venido registrando señales sísmicas asociadas al aumento en el caudal del río Páez, en dos sectores puntuales, Yusayú y Tóez, del municipio de Páez en el departamento del Cauca.

Desde la entidad aún no se tiene certeza de cuál es la razón del aumento del caudal del río Páez, pero no descartan que esté asociado con la actividad sísmica que se ha registrado en el interior del volcán. Debido a la alta nubosidad de la zona, no se ha podido descartar si esto está ligado al volcán o si se debe a deslizamientos en la cuenca alta del río.

“El Servicio Geológico recomienda a las personas que viven en la cuenca del río Páez que estén atentas a los cambios que pueda presentar el nivel del río y que, de la misma manera, estén atentas a la información que se está emitiendo continuamente sobre la actividad del volcán a través de la página web del Servicio Geológico Colombiano y otros medios de comunicación, como son las redes sociales”, señaló Jaime Raigosa, líder del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

Pese a los llamados de precaución y a estar atentos a los caudales del río, aún se mantiene la alerta amarilla por parte del Servicio Geológico, lo que también es un llamado a la calma a la comunidad de esta zona del país.

Hace algunas horas les compartimos un boletín extraordinario que reportaba incrementos en la actividad sísmica al interior del volcán Nevado del Huila. Ahora emitimos un nuevo boletín en el que les comunicamos que se ha venido registrando una señal sísmica asociada con una… https://t.co/cKf1QwKrNd pic.twitter.com/At0cdv3AKh — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 8, 2024

Por el momento se descarta que esto pueda derivar en una nueva tragedia como la que sucedió en el año 1994, cuando la cuenca del río Páez provocó una avalancha debido a un terremoto de 6.4 en la escala Richter. Esta tragedia cobró la vida de 1,100 personas y la desaparición de otras 500.