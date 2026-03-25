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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Siete soldados fallecidos en la tragedia aérea en el Putumayo eran oriundos del Valle del Cauca

Siete soldados fallecidos en la tragedia aérea en el Putumayo eran oriundos del Valle del Cauca

Las familias de los militares vallecaucanos están a la espera de los restos para sus exequias en Cali, Pamira, Buga, Cartago y Calima, Darién.

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