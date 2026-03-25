Siete soldados fallecidos en la tragedia aérea en el Putumayo eran oriundos del Valle del Cauca

Siete familias en el Valle del Cauca están atravesando un difícil momento por la muerte de los soldados profesionales Edier Enrique Obando Rengifo, John Jairo libreros Tarapuez, Luis Andrés Noreña Andica, Giovanni Ocampo Tenorio, William Andrés Vélez Ortiz, José Yefer Moreno Viveros y Yeison Mena Hurtado, quienes fallecieron en el accidente aéreo registrado el pasado lunes, en Puerto Leguizamo, Putumayo.

Estas familias están a la espera de la llegada de los restos de los militares, los cuales aún no han sido trasladados hasta el Valle del Cauca, para sepultarlos y darles el último adiós.

Entre los soldados vallecaucanos fallecidos está Edier Enrique Obando, quien llevaba más de siete años en el Ejército Nacional, y que se apasionó con la institución desde que prestó el servicio militar, hoy su familia en Cali lamenta su partida, debido a que esta tragedia dejó sin padre a dos pequeños de cuatro años.

"Cuando me llamaron, eran como las 11, mi hermana me dijo vengase, vengase, que algo le pasó al niño. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Y cuando me dijo que el avión que venía se cayó. Entonces pues yo como entré como en pánico", dijo Yesenia Rengifo, tía del soldado Edier Enrique Obando.



Las familias de los militares vallecaucanos están a la espera de los restos para sus exequias, los soldados Libreros y Mena serán velados en Palmira, mientras que Vélez Ortiz, Moreno y Noreña serán despedidos en Buga, Cartago y Calima Darien respectivamente. En Cali, se realizarán las honras fúnebres de los soldados Obando Rengifo y Ocampo Tenorio.