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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Terminó el racionamiento alternado de agua potable en las comunas 18 y 20 de Cali

Terminó el racionamiento alternado de agua potable en las comunas 18 y 20 de Cali

Las fuertes lluvias de los últimos días permitió la estabilización del nivel del río Meléndez, que abastece la planta de tratamiento La Reforma.

Comuna 18 de Cali.
Comuna 18 de Cali.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

El suministro de agua potable en la ladera de Cali se normalizó casi un mes después de permanecer bajo racionamiento alternado, entre las comunas 18 y 20 de la capital vallecaucana.

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Las fuertes lluvias de los últimos días permitió la estabilización del nivel del río Meléndez, que abastece la planta de tratamiento La Reforma, logrando así superar la medida que se implementó en esta zona de la ciudad por cuenta del fenómeno de El Niño.

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"En este momento tenemos normalidad en el suministro de agua potable en todos los barrios de la ciudad de Cali, hemos podido recuperar los niveles del río Meléndez pero seguimos haciendo el llamado al uso racional del recurso, porque no hemos superado el fenómeno de El Niño y se nos pueden seguir presentando emergencias", señaló el gerente general de Emcali, Roger Mina.

Desde la gerencia de Acueducto de las Empresas Municipales indican que aunque el racionamiento se logró superar, es una medida que aún no se descarta por completo, teniendo en cuenta que según el Ideam el Fenómeno de El Niño aún persiste, y las altas temperaturas podrán seguirse registrando en la ciudad.

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